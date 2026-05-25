Bakan Kurum: Anahtarlar Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı

25.05.2026 - 14:17 | Son Güncellenme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Anahtarlar Zonguldak’ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Zonguldak’ta Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Anahtarlar Zonguldak’ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

'BİR SENE BOYUNCA TAKİP ETTİK'

Görüntülerde yer alan ev sahibi Bayram Soylu, "'Ya Allah ya bismillah; bir ümit' dedim, başvurdum ve çıktı. Bir sene boyunca inşaatından temeline hep takip ettik. İyi ki de çıkmış. ‘Bana çıkmaz aman yazılmayayım’ diye bir düşünceye kapılmasınlar" dedi.

Başka bir hak sahibi Hatice Kaya, TOKİ konutlarının sosyal donatıları ve parklarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız akşam karanlık çökeceğe kadar oynarlar. Sabah kalkar yine gelirler. Yani herkes burada yer, içer, düğünlerini de yapar eğlencelerini de yapar" diye konuştu.

Ev sahiplerinden Serkan Çoban ise ödeme kolaylığına dikkat çekti. Çoban, "TOKİ’nin en güzel yanı kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Yani devlet evi yapıyor, sen içine oturuyorsun. Burada hani yaptığın anlaşmaya göre 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sözleşme yapıyorsun" dedi. (DHA)

Kurban Bayramı’nda plan yapanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen tek tek açıkladı
Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya! İtalyan basını duyurdu
İran-ABD savaşında dünyayı düğümleyen 5 başlık! Her şey bu maddelere bağlı
Bayram tatili yolunda bir aile yok oldu! Anneden saatler önce son paylaşım: 'Ölümden korkmuyorum’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Aile Haftası' paylaşımı
Samsun'da alacak meselesi kanlı bitti! Müteahhidi yaralayıp inşaatı ateşe verdi
DMM’den 'IŞİD bağlantılı kişilerin mal varlığı dondurma kararı kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM’den "Erdoğan 'sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir’ dedi" iddialarına yalanlama