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Bakan Kurum dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi’ne daldı: Deniz nefes almaya başladı

14.06.2026 - 10:15 | Son Güncellenme:

#Çevre Koruma#Deniz Temizliği#İzmit Körfezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği ile 2.4 milyon metreküp dip çamurunun çıkarıldığı İzmit Körfezi’ne dalış gerçekleştirdi.

Körfez’de artık yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük: Artık denizin dibinde deniz çayırları, orada denizyıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının ekosistemi yeniden canlandı. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi” dedi. Bakan Kurum, benzer bir temizliğin Fethiye Körfezi’nde de yapılacağını müjdeleyerek, “Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi'nde dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezimizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli’nde bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfezi'nde başaracağız” diye konuştu.

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Bakan Kurum dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi’ne daldı: Deniz nefes almaya başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi” kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. İkinci etabı tamamlanan proje kapsamında 2.4 milyon metreküp dip çamuru temizlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte temizlenen bölgelere dalış gerçekleştirdi. Dalış sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, “2022 yılında Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde İzmit Körfezimizde, Kocaeli'nde Körfezimizi temizlemek üzere Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir proje başlattık. Aslında başlatmış olduğumuz proje, dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi. Hamdolsun, bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük: Artık denizin dibinde deniz çayırları, orada denizyıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının ekosistemi yeniden canlandı. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi” dedi.

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Bakan Kurum dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi’ne daldı: Deniz nefes almaya başladı

“DENİZ NEFES ALMAYA BAŞLADI”

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Müsilaj sonrası hayata geçirilen Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında başlatılan temizliğin Marmara için başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, gerçekten bu projeye, Kocaeli'mize, Marmara'mıza ayrı bir önem, destek verdiler. Burada Büyükşehir Belediyemizle birlikte iki etabını tamamladık. İki etapta toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3.8’e ulaşmak. Yani projenin yüzde 70'i tamamlandı diyebiliriz. Zaten oradaki ekosistem kendiliğinden canlanıyor. Daha önce görmediğimiz balıkları, görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık ve açıkçası deniz nefes almaya başladı. Sahilimizde tüm Kocaelili vatandaşlarımız tertemiz, Marmara Denizi'nin o güzel, masmavi görüntüleri eşliğinde kötü kokuların olmadığı bir ortamda gezme imkanına erişecekler” diye konuştu.

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Bakan Kurum dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi’ne daldı: Deniz nefes almaya başladı

COP31’DE TÜM DÜNYA TÜRKİYE'NİN ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİ GÖRECEK

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Bakan Kurum, dip çamuru temizliğinin Türkiye’nin ev sahipliğinde kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecinde ‘Denizler ve Okyanuslar’ başlığına örnek bir uygulama olarak dünyaya tanıtılacağının altını çizdi: COP31 Başkanlığıyla birlikte, denizler ve okyanuslar başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek; bu projeyle birlikte aslında bu işe liderlik ettiğini görmüş olacak. Tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre sevgisi nedir? Sözde çevreci değil; fiilen, aktif, somut adımlar atan, aksiyona ve uygulamaya dayalı çevrecilik nasıl olur? Tüm dünyaya gösteriyor olacağız. Artık söylemden taahhüde geçildiği, uygulamaya geçildiği; gelinen bu süreçte hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerektiğini de tüm dünyaya buradan haykırıyor olacağız.

“FETHİYE KÖRFEZİ'NDE DİP TARAMAYA BAŞLIYORUZ”

Bakan Kurum, İzmit Körfezi’ndeki projenin benzerinin Fethiye Körfezi’nde de hayata geçirileceğini duyurdu: İzmit Körfezi'nden Fethiye Körfezi'ne uzanan temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi'nde dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezimizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli’nde bunu başardıysak, şimdi de Fethiye Körfezi'nde başaracağız.

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Bakan Kurum dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi’ne daldı: Deniz nefes almaya başladı

17 KOYDA MAPA ŞAMANDIRALAR HİZMET VERİYOR

Yine COP31 eylem maddelerinden olan Sıfır Atık kapsamında Sıfır Atık Mavi Projesi’yle de denizleri koruyan çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Bir taraftan Sıfır Atık'la döngüsel ekonomi sisteminde atıklarımızı ayrıştırıp ülke ekonomisine kazandırırken, bir taraftan da Sıfır Atık Mavi ile denizlerimizi, göllerimizi, akarsularımızı korumaya çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı bu proje ile birlikte aslında dünyanın en büyük çevre hareketine dönüşmüş durumda. Göcek kıyılarında Mapa Şamandıra Projesi başlattık, bitirdik ve artık orada tekneler kafasına göre demir atamayacaklar. 17 koyda Çevre Ajansımız bu projeyi tamamladı ve şu an oradaki mapa şamandıralar vatandaşımıza hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

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MARMARA’YA KOMŞU BELEDİYELERE EYLEM PLANI UYARISI

Bakan Kurum, Marmara Denizi’nin ekosisteminin korunması için bölge belediyelerine sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı: Denizler ve okyanuslar bizim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bunlar yutak alanlarımız. Yani zararlı gazların, emisyonların yutulduğu alanlar. O yüzden de Marmara'yı önemsiyoruz. Marmara'daki bütün belediyeleri de sorumluluk almaya davet ediyoruz. Nasıl biz burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte vermiş olduğumuz taahhütleri bir bir yerine getiriyorsak, diğer belediyeler de aynı şekilde atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, düzenli depolama sahalarının hayata geçirilmesi ve burada atık su arıtma tesisiyle denize deşarjı artık ileri biyolojik tesislerle yapmak durumunda. İcraatla yapacağız. Sözle değil, eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı da hayata geçirmek bizlerin vazifesi. Yapmamız gereken bir iş. Dolayısıyla tüm belediyeleri de o gün imza attıkları sorumluluklarını yerine getirmeye buradan bir kez daha davet ediyorum.

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