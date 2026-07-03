Bakan Kurum: DOA ile 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık

500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni’nde konuşan Bakan Kurum, DOA uygulamamız Adıyaman’ımızda da 81 ilimizde de başladı. Ve gördük ki milletimiz DOA’yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4 buçuk milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4.5 milyon TL para kazandırdık demek. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile ülkemiz, ekonomimiz kazanacak, en önemlisi de çevremizi doğamızı koruyacağız " dedi.

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Depozito Yönetim Sistemi’nin 1-2 Temmuz verilerinin toplamına göre toplanan ambalaj adedi 4 milyon 475 bin 574 oldu. Toplam kullanıcı sayısı ise 1 milyon 21 bin 795'e yükseldi.