Bakan Kurum oğlunun vasiyeti yerine getirilen şehit babasıyla buluştu

12.04.2026 - 13:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oğlunun vasiyeti yerine getirilen şehit babasıyla buluşmasını paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca tamamlandı.

Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için cuma günü Çorum'a giden Bakan Kurum, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret etti.

Bu sırada Bakan Kurum'un yanına gelen şehit babası Sadık Uslu, yeni evi için teşekkür etti. Kurum'a sarılan Uslu, "Hepiniz çok yardımcı oldunuz, Allah razı olsun. Allah yokluğunuzu göstermesin. Sayın Cumhurbaşkanıma çok selam söyle. Valim, Kaymakamım, Belediye Başkanım hepiniz yardımcı oldunuz." ifadelerini kullandı.

Şehidin babası Uslu, Kurum'u yeni evine çaya davet etti.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından karşılaşmaya ilişkin paylaşım yaparak, "Şehidimizin vasiyeti bizim için emanettir. Mustafamızın annesine verdiği ev sözünü yerine getirdik. Çorum ziyaretimizde babası Sadık amcamızla buluştuk, kucaklaştık. Biz böyle bir oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok." ifadelerine yer verdi.

Orduya 'hazırlanın' talimatı! Orta Doğu'da alarm ziller
Nisan'da kar sürprizi! Havalar ne zaman ısınacak
Öğrenciler ailelerine söyledi! Öğretmenle ilgili şok iddia: 2. sınıfta, 1. sınıf dersi
Barcelona Osimhen için yıldızlarını satışa çıkarıyor! Çılgın transfer iddiası
Özay Şendir - Kızılmaske ve Hürmüz...
Abbas Güçlü - Sürdürülebilirlik
Zeynep Aktaş - Borsada rekor koşusu
Ali Eyüboğlu - Melania Trump, bu hamleyi niye yaptı?
Güldener Sonumut - Tokyo'dan dünyaya bakış
Deniz Kilislioğlu - İslamabad'da Hürmüz çıkmazı
Mehmet Tez - 'Müzik dinlerken her sözü anlamaya gerek yok'
Dilara Koçak - Sosyal medya trendlerinden değil bilimden beslenin
Çağdaş Ertuna - Hedefimiz ölümsüzlük mü?
Filiz Aygündüz - Arkas'tan İzmir'e yeni yıldız
Belma Akçura - KADES rakamdan ibaret değil!
Zeynep İşman - Arkadaş aranıyor
Osman Gençer - Koltuk değişimi KSK'yi kurtardı
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu - Psikoterapi: Popüler olan mı, etkili olan mı?
Prof. Dr. Barış Erdoğan - Yeni kaderimiz: Sandviç kuşak
İzmir'deki 'kooperatif' soruşturması! Aralarında Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı
Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Yer: Sakarya! Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti