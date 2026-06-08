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UzmanparaBakan Kurum, TOKİ’nin açık satış kampanyasının Ankara’daki örnek konutlarını paylaştı
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Bakan Kurum, TOKİ’nin açık satış kampanyasının Ankara’daki örnek konutlarını paylaştı

08.06.2026 - 09:38 | Son Güncellenme:

#TOKİ Konutları#Ankara Konut Kampanyası#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık’ta hazırlanan örnek daire görüntüler paylaştı.

Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var” ifadelerine yer verdi.

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Bakan Kurum, TOKİ’nin açık satış kampanyasının Ankara’daki örnek konutlarını paylaştı

Bakan Kurum’un paylaştığı görüntülerde Saraycık’taki 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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SATIŞLAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

TOKİ’nin açık satış kampanyası kapsamında 15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek.

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Bakan Kurum, TOKİ’nin açık satış kampanyasının Ankara’daki örnek konutlarını paylaştı

3 AYRI ÖDEME PLANI

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TOKİ evleri 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.

Bakan Kurum, TOKİ’nin açık satış kampanyasının Ankara’daki örnek konutlarını paylaştı

 

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