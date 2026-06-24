Bakan Kurum: 'Türkiye yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır'

6 Şubat depremlerinin ardından tamamlanan İnşa Seferberliği’nde olduğu gibi çevre dostu yapılaşmaya önem verdiklerini belirten Bakan Kurum, “Bu konutlar hem şehirlerin daha dirençli hale gelmesi için yapılmış işlerdi hem de neredeyse ‘sıfır enerjili bina’ diyeceğimiz, Sıfır Atık uyumlu yenilenebilir enerjiden faydalanan şehirlerdi. Bugün orada yaşayan vatandaşlarımız yüzde 39 enerji tasarrufu elde ettiler. Bu başarı aslında bizim COP bakışımızı, anlayışımızı da şekillendiren bir başarıdır. Bu nedenle, COP31 Başkanlığı olarak ortaya koyduğumuz öncelikler Türkiye’nin kendi deneyiminden güç alıyor. COP31’e gelen herkes, Türkiye’nin küresel ölçekteki yenilikçi gücünün ve yüksek hedeflerinin enerji dönüşümüne nasıl yön verdiğini yakından görme fırsatı bulacak” dedi.

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu’na katıldı. Toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra enerji alanında çalışan yatırımcılar, kurumlar, finans kuruluşları temsilcileri ve iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Kurum, yenilebilir enerji kapasitesinin önemine dikkat çekti. Enerji verimliliği yüksek ülkelerin ekonomik dalgalanmalara ve belirsizliklere karşı daha hazırlıklı olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Enerji Bakanlığımızın sonuç odaklı çalışmalarıyla son 20 yılda yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Elektrifikasyon konusunda da hızlı bir ilerleme kaydetmiştir” diye konuştu.

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“ÖNCELİKLER TÜRKİYE’NİN KENDİ DENEYİMİNDEN GÜÇ ALIYOR”

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Bakan Kurum, konut yapımında çevre dostu yapılaşmaya önem verdiklerini vurgulayarak, 6 Şubat depremlerinde inşa edilen sıfır enerjili binaları örnek gösterdi: Bu konutlar hem şehirlerin daha dirençli hale gelmesi için yapılmış işlerdi hem de neredeyse ‘sıfır enerjili bina’ diyeceğimiz, Sıfır Atık uyumlu, ısı yalıtımı olan, yenilenebilir enerjiden faydalanan, sokaklarının, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının eskisinden daha fazla olduğu şehirlerdi. Bugün orada yaşayan vatandaşlarımız yüzde 39 enerji tasarrufu elde ettiler. Bu başarı aslında bizim COP bakışımızı, anlayışımızı da şekillendiren bir başarıdır. Bizim uygulama dediğimiz aslında tam da budur. Uygulama; iklim eyleminin ve sürdürülebilir kalkınmanın evlere, şehirlere, sanayiye ve insanlara ulaşmasıdır. İşte bu nedenle, COP31 Başkanlığı olarak ortaya koyduğumuz öncelikler Türkiye’nin kendi deneyiminden güç alıyor.

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“EYLEM GÜNDEMİ ÇÖZÜM ALANLARINDA HERKESİ BİR ARAYA GETİRMEYE ODAKLI”

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COP31 sürecinde hükümetleri, iş dünyasını, finans ve sivil toplum kuruluşlarını dinlediklerini belirten Bakan Kurum, bu görüşmelerden net mesajlar çıktığını söyledi: İklim sürecinin uygulamaya ve somut sonuçlara daha fazla odaklanması yönünde bir destek ortaya çıktı. Bu nedenle COP31 Eylem Gündemi’ni belirlerken elektrifikasyon, yeşil sanayileşme, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi, dirençli şehirler, iklim finansmanı ve gıda güvenliği gibi somut çözüm alanlarında herkesi bir araya getirmeye odaklandık. Bunlar; somut ilerleme sağlanabilecek, uygulamanın hızlandırılabileceği ve sahada gerçek sonuçları üretilebileceğimiz alanlar. Aynı zamanda bu başlıklar artık sadece iklim gündeminin değil, ekonomi gündeminin de merkezinde yer alıyor. Yatırım kararları ve üretim modelleri, giderek daha fazla yeşil dönüşüm tarafından belirleniyor. Bugün baktığımızda en çok elektrikli araçlar satılıyor. Fabrikaların birçoğu artık yeşil dönüşüm dediğimiz, döngüsel ekonomi bakışıyla inşa ediliyor. Üretim, istihdam bu yöne doğru kayıyor. Bu dönüşüme erken uyum sağlayan şirketler; yeni pazarlara erişim, ihracat artışı ve uzun vadeli rekabet gücü açısından önemli avantajlar elde ediyor.

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“ELEKTRİĞE ARTAN TALEP, TEMİZ ENERJİ ARZINDAKİ ARTIŞLA KARŞILANSIN”

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Bakan Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nin en önemli başlıklarından birinin elektrifikasyon olduğunun altını çizdi: Tüm COP taraflarını ve uluslararası toplumu, 2035’e kadar yüzde 35 elektrifikasyona ulaşmaya, bu anlamda da gerekli yatırımı yapmaya ve bu hedefi desteklemeye davet ettik. Belirlediğimiz Küresel Elektrifikasyon Hedefi, 4 temel ayak üzerine kurulu: binalar, ulaşım, sanayi ve şebekeler. Bu 4 ayak, ülkeler ve sektörler arasında elektrifikasyon çalışmalarına yön verecek pratik ve bütüncül çerçeve oluşturuyor. Biz de elektriğe yönelik artan talebin, temiz enerji arzındaki artışla birlikte karşılanmasını istiyoruz. Yatırımcılar ve iş dünyası açısından bu, kuşağımızın en büyük ekonomik fırsatlarından biri anlamına geliyor. Bu dönüşüm yalnızca hükümetlerin çabasıyla gerçekleşemez. Bu, toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir çabadır. Dolayısıyla sizleri, tüm iş dünyası ortaklarımızı COP31 yolculuğuna katılmaya, sorumluluk almaya ve Eylem Gündemi hedeflerimizi sahiplenmeye davet ediyoruz. Türk iş dünyasının bu süreçte rol almasını istiyoruz.

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“KARBONSUZLAŞMA İLE KALKINMAYI BİRLİKTE İLERLETECEK YENİ ORTAKLIKLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Bakan Kurum, konuşmasında iş dünyasının temsilcilerine seslenerek, “COP31 Başkanlığı olarak biz de sizleri dinlemeye, sizlerle birlikte hareket etmeye ve hepinizle yakın iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Bize 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Taleplerinizi, ‘bu konuda birlikte ne yapabiliriz?’ görüşüp, istişare edip, karar alıp uygulamaya geçirebiliriz. COP31’e gelen herkes, Türkiye’nin küresel ölçekteki yenilikçi gücünün ve yüksek hedeflerinin enerji dönüşümüne nasıl yön verdiğini yakından görme fırsatı bulacak. Aynı zamanda, karbonsuzlaşma ile kalkınmayı birlikte ilerletecek yeni ortaklıkların da önünü açacağız” dedi.

TÜRKİYE TRANSİTİON FACTBOOK LANSMANI

Forumun önemli başlıklarından birinin BloombergNEF tarafından hazırlanan Türkiye Transition Factbook kitapçığının lansmanı olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Bu kitapçık, Türkiye’nin enerji dönüşümüne ilişkin veriye dayalı bir çerçeve sunarak; temiz enerji, elektrifikasyon, şebekeler, depolama, sanayi dönüşümü ve yeşil finansman alanlarındaki yatırım fırsatlarını daha görünür hale getirecektir. Kitapçığı yalnızca teknik bir çalışma olarak değil; yatırımcılar, finans kuruluşları, teknoloji şirketleri ve politika yapıcılar arasında ortak bir referans zemini oluşturacak stratejik bir başlangıç olarak görüyoruz. Bugün burada başlattığımız bu süreç aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşüm hikayesini daha somut, daha ölçülebilir ve yatırım dünyası açısından daha okunabilir hale getirecektir” ifadelerini kullandı.