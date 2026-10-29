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Bakan Kurum'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29.10.2026 - 09:08 | Son Güncellenme:

#Murat Kurum#29 Ekim#Cumhuriyet Bayramı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak." ifadesini kullandı.

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Bakan Kurumdan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

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Bakan Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"103 yıllık gururla, sonsuz minnetle, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, her bir karışına sevdalı olduğumuz bu topraklarda nice 29 Ekimler kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

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