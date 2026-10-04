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Bakan Kurum'dan Adana ve Osmaniye depremi hakkında açıklama

04.10.2026 - 15:09 | Son Güncellenme:

#Murat Kurum#Deprem#Adana

Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmediğini ve bölgeden gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini belirtti.

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Bakan Kurumdan Adana ve Osmaniye depremi hakkında açıklama

Adana ve Osmaniye’de meydana gelen deprem sonrası bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Adana depremi ve Osmaniye depremi ile ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

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Bakan Kurum, depremlerin ardından ekiplerin bölgedeki gelişmeleri takip ettiğini ve gelen tüm ihbarların değerlendirildiğini bildirdi.

Kurum açıklamasında, “Adana ve Osmaniye’de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

ADANA VE OSMANİYE’DEKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Adana ve Osmaniye depremi sonrasında yetkili birimlerin bölgeden gelen ihbarları değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtilirken, Bakan Kurum’un açıklamasına göre şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

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