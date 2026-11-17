Bakan Kurum, D-8 İklim Eylemi Üst Düzey Bakanlar Oturumu - İstanbul'dan Antalya'ya: İklim Uygulamasında D-8 Ortaklığı Programı'nda yaptığı konuşmada, iklim meselesinin ülkeler açısından aynı zamanda kalkınma, adalet ve fırsatlara erişim meselesi olduğunu belirtti.

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Enerjiye ihtiyaç olduğunu, sanayiyi büyütmek istediklerini, tarımsal üretimi korumak gerektiğini anlatan Kurum, genç nüfusa yeni iş alanları açmak, şehirleri daha güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzen arayışı çağrısını iklim alanında da önemsediklerini vurgulayan Kurum, "17 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz ilk D-8 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı'nda önemli bir adım attık. Kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi'yle çevre ve iklim alanındaki ortak irademizi ortaya koyduk. Şimdi İstanbul'dan Antalya'ya taşıdığımız bu iradenin içini doldurma zamanı." diye konuştu.

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Kurum, ülkelerin ekonomik yapıları, doğal kaynakları ve iklim risklerinin birbirinden farklı olduğuna dikkati çekerek, gıda güvenliği, temiz enerji, dirençli altyapı, sürdürülebilir üretim, güvenli şehirler ve su kaynaklarının korunmasının herkesin gündeminde olduğunu ifade etti.

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Güney-Güney işbirliğini bu nedenle çok önemsediklerini dile getiren Kurum, "Birbirimizin çözümünü kopyalamak yerine işe yarayan tecrübeleri kendi şartlarımıza uyarlayabiliriz. Bir ülkenin yıllarca uğraşarak kazandığı birikim, başka bir ülkenin aynı yolu çok daha kısa sürede aşmasına yardımcı olabilir." dedi.

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"HER ÜLKE KENDİ YOLUNU BELİRLEYECEK"

Bakan Kurum, COP31 başkanlığı olarak taahhütlerin yatırıma, projeye ve insan hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istediklerini belirtti.

Bu amaçla geliştirilen 2035'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdünün, elektriğin küresel nihai tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e yükseltmeyi amaçladığını bildiren Kurum, "Bu girişim ülkelere yeni ve bağlayıcı ulusal yükümlülükler getirmiyor. Her ülke kendi enerji yapısı, kalkınma ihtiyacı ve ulusal öncelikleri doğrultusunda kendi yolunu belirleyecek. D-8 ülkelerinin bu alanda ciddi bir kapasitesi olduğuna inanıyoruz. Temiz enerji, şebeke, depolama ve enerji verimliliğinde ortak çalışmalar yapabilir, teknik kurumlarımız arasında doğrudan çalışma kanalları kurabiliriz." şeklinde konuştu.

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Kurum, kaynak verimliliğinde de gelecek dönemde somut hedefler olduğunu aktararak, üretim ve imalatta küresel döngüsel malzeme kullanımını 2035'e kadar en az yüzde 15'e yükseltmeyi, yıllık belediye atık oluşumunda öngörülen artışı en az yüzde 50 azaltmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu alanlarda D-8'in üretim kapasitesinin çok önemli olduğuna işaret eden Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve uluslararası bir marka haline gelen Sıfır Atık Projesi ve buradaki kazanımları da D-8 ülkeleriyle paylaşmak istediklerini söyledi.

Kurum, Antalya Yeşil Sanayileşme Kompaktı ile sanayinin dönüşümünde proje hazırlığını ve finansmana erişimi kolaylaştırmak, temiz ürünler için yeni pazarlar oluşturmak ve karbon fiyatlandırması konusunda ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "D-8 ülkelerinin güçlü sanayi ve üretim potansiyeli düşünüldüğünde, yeşil sanayileşmeyi yalnızca bir uyum meselesi olarak görmemeliyiz. Bu dönüşüm aynı zamanda yeni teknoloji, yeni ihracat alanları ve yeni işler anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

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COP31 kapsamında geliştirilen İklim Uygulama Köprüsüne işaret eden ve ülkelerin ulusal önceliklerini kurumsal kapasite, proje portföyleri ve uygun finansman imkanlarıyla buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Kurum, kararlarda uygulama önceliklerini de ülkelerin kendisinin alacağını bildirdi. Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz ülkelerin yerine hedef belirleyen bir sistem kurmuyoruz. Ülkelerin kendi hedeflerini belirlediği, hedefin proje haline gelmesini ve teknik olarak hazırlanmasını ve doğru finansman ortağıyla buluşturulmasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. D-8 ülkeleri arasında tarım, sanayi ve enerji alanlarında ortak proje hazırlığı yapabiliriz. Uzmanlarımızı bir araya getirebilir, ortak proje havuzları oluşturabiliriz. Uyum, kayıp ve zarar, teknolojiye erişim ve kapasite geliştirme konularındaki ihtiyaçlarımızı da daha görünür hale getirmeliyiz. Ülkelerimizin belirlediği projelerin teknik hazırlığını güçlendirmek, finansmana erişimi ciddi biçimde kolaylaştıracaktır. Kalkınma bankaları, uluslararası finans kuruluşları ve diğer ortaklarla çalışarak yerel ihtiyaçlara uygun finansman araçları geliştirebiliriz. Finansmanı yalnızca miktar üzerinden konuşmak da yeterli olmayacaktır. Kaynağın zamanında, uygun şartlarda ve gerçek ihtiyaca ulaşması gerekiyor."

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"GAZZE'NİN YARALARINI SADECE SÖZLE SARMAYALIM"

COP31 Başkanı Kurum, bütün bu dönüşümün merkezinde insanın olduğunu, gençlerin ve kadınların bilgi, beceri ve girişim gücünü D-8 İklim İşbirliğinin merkezine almak gerektiğini söyledi.

Temiz enerji, yeşil sanayiler, verimli tarım ve döngüsel ekonominin gelecek dönemde yeni meslekler açacağını dile getiren Kurum, teknolojiyi daha fazla üretmenin, insan kaynağını geliştirmenin yollarını aramak gerektiğini ifade etti.

Kurum, 30 yıl önce D-8 kurulurken ortaya konulan temel düşüncenin, birbirlerinin gücünü azaltmak yerine karşılıklı dayanışmayla bu gücü artırmak olduğunu belirtti.

Bunun iklim alanında başarılabileceğini, bir ülkenin tecrübesi diğerinin zaman kazanmasını sağlayabileceğini, bir yerde geliştirilen teknolojinin başka bir ülkede üretime dönüşebileceğini anlatan Kurum, "Finansmana erişimde birlikte daha güçlü olalım ve bunu sadece Antalya'daki toplantıyla sınırlamayalım. Birincisi, İstanbul Bildirisiyle ortaya koyduğumuz iradeyi COP31 sonrasında da sürdürelim. İkincisi ise burada kurulan işbirliklerini bundan sonraki süreçte daha güçlü zeminde, ortak paydada projelere çevirelim." dedi.

Kurum, uzmanların düzenli olarak bir araya gelmesini, ortak projelerin ilerlemesinin takip edilmesini isteyerek, şunları kaydetti: "1997'de İstanbul'da atılan adımı 2026'da Antalya'da yeni bir içerikle ileriye taşıyalım. D-8'in adalet ve işbirliği fikriyle iklim çağının şartları içinde birlikte yürüyelim. D-8'in kuruluşundaki adalet fikrini konuşurken Gazze'yi anmadan bu masadan kalkamayız. Gazze'de bugün savaşın ve yıkımın üzerinde bir de kışın ağır şartları biniyor. Son yağışlarda binlerce hane etkilendi, 40 binden fazla aile barınağı zarar gördü. Yağmur suyunun kanalizasyonla karışması halk sağlığını tehdit ediyor. Sağlık tesisleri, su sistemleri ve eğitim alanları ağır baskı altında. COP31 boyunca dirençli şehirlerden, temiz enerjiden, su güvenliğinden, finansmandan ve uygulamadan söz ettik. O halde bütün bu kavramların ilk karşılığını en çok ihtiyacı olan Gazze'ye sunmalıyız. Bu nedenle D-8 ülkeleriyle birlikte COP31 Antalya-Gazze İklim Hattı adı altında somut ve acil bir çalışma başlatmayı öneriyorum. Güneş enerjisi ve bataryayla çalışan mobil su arıtma sistemleri sağlayabiliriz.

Sağlık merkezleri, su kuyuları ve kanalizasyon için bağımsız enerji üniteleri kurabiliriz. Mobil drenaj ekipmanları, atık toplama araçları ve kış şartlarına dayanıklı yaşam üniteleri gönderebiliriz. Çocukların eğitimden daha fazla uzak kalmaması için ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. D-8 içerisinde bunu bir sorumluluk paylaşımına dönüştürebiliriz. Bütün bunların Gazze'ye ulaşabilmesi için insani malzemelerin, ekipmanın ve yedek parçaların kesintisiz girişinin sağlanması gerekiyor. Birleşmiş Milletler de kışlık malzeme, ekipman ve temel altyapı onarımları için erişimin hızlandırılması çağrısı yapıyor. Biz de D-8'in adalet fikrini COP31'in uygulama iradesiyle Gazze'de buluşturalım. Gazze'nin yaralarını sadece sözle sarmayalım. Suyuyla, enerjisiyle, sağlığıyla, okuluyla hayatı yeniden kurmaya omuz verelim diyorum."