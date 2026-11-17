HABER MERKEZİ İklim değişikliğiyle mücadelede artık verilen sözlerin somut projelere dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, 2035 yılı için belirlenen hedefleri de paylaştı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Antalya, dünya iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından biri olan COP31'e ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda ülkeden devlet ve hükümet temsilcilerinin, bakanların, bilim insanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı konferansta, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni dönemin yol haritası ele alınıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında Antalya'daki zirvenin ilk sonuçlarını ve Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Haberin Devamı

COP31'in yoğun katılımla devam ettiğini belirten Kurum, konferansın temel amacının bugüne kadar verilen iklim taahhütlerinin uygulamaya geçirilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu nedenle COP31'i “uygulama COP'u” olarak tanımladığını ifade eden Kurum, diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürütülen görüşmelerden somut sonuçlar çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

COP31'E REKOR KATILIM: 100 BİNİ AŞTI

Antalya'daki zirveye yönelik uluslararası ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Kurum, organizasyonun COP tarihinin en yoğun katılımlı konferanslarından biri olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Kurum, Antalya'da 102 liderin ağırlandığını, 300'ün üzerinde bakanın da konferansa katıldığını açıkladı.

Katılımcı sayısının 100 bini geçtiğini belirten Kurum, zirveye gösterilen ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin beyanlarını liderler düzeyinde paylaştığını anlatan Kurum, konferansın ilk gününde eylem gündeminin sorunsuz şekilde kabul edildiğini söyledi.

Haberin Devamı

Bakan Kurum, görüşmelerin belirlenen yol haritası doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

“COP31 UYGULAMA COP'U OLACAK”

COP31'in diğer iklim konferanslarından ayrılan yönünü anlatan Bakan Kurum, dünyanın yalnızca yeni taahhütlere değil, mevcut sözlerin yerine getirilmesine de ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Küresel ölçekte siyasi istikrarsızlıkların ve güven sorunlarının arttığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Kurum, “Biz istedik ki dünyanın geldiği süreçte, bu kadar siyasi istikrarsızlığın, güvensizliğin yaşandığı bir dönemde farkındalık ortaya koyalım ve hep birlikte bu kötü gidişatı durduracak iradeyi hayata geçirelim” dedi.

Bu yaklaşım doğrultusunda COP31'in diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde düzenlendiğini belirten Kurum, konferansı neden “uygulama COP'u” olarak tanımladıklarını açıkladı.

“ARTIK TAAHHÜTLERİ UYGULAMAYA ÇEVİRELİM”

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede bugüne kadar çok sayıda hedef açıklandığını ancak bu hedeflerin hayata geçirilmesinin de aynı derecede önemli olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için somut adımlar atılması gerektiğini belirten Kurum, yalnızca açıklamalarla yetinilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Kurum, “Bugüne kadar konuşulan konuşuldu. Artık taahhütleri uygulamaya çevirelim ve verdiğimiz sözleri tutalım” ifadelerini kullandı.

Çocukların ve gelecek kuşakların yaşam koşullarını koruyacak projelerin hayata geçirilmesini önemsediklerini söyleyen Kurum, COP31'in sözlerin uygulamaya dönüştüğü bir konferans olmasını istediklerini belirtti.

Haberin Devamı

COP31'DE 10 BAŞLIKTA EYLEM GÜNDEMİ

Konferansta kabul edilen eylem gündeminin kapsamına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede farklı alanları bir araya getiren 10 başlık üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Sıfır atık, enerji verimliliği, temiz enerji, gıda güvenliği ve dirençli şehirlerin bu başlıklar arasında bulunduğunu belirten Kurum, iklim uygulama köprüsü olarak tanımlanan mekanizmaların da gündeme alındığını söyledi.

Belirlenen başlıkların 2050 yılına yönelik küresel net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda oluşturulduğunu ifade eden Kurum, uygulama sürecinin ölçülebilir hedeflerle desteklenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda yalnızca yapılacak çalışmaların değil, ulaşılması planlanan sonuçların da ortaya konulduğunu söyledi.

2035 İÇİN YÜZDE 35 ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ

Bakan Kurum, COP31 kapsamında belirlenen hedeflerden birinin elektrifikasyon alanında olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi ortaya koyduklarını belirten Kurum, enerji dönüşümünün iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Binalardaki enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmaların da gündemde bulunduğunu ifade eden Kurum, enerji verimliliğini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Kurum, atık miktarının azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına yönelik hedeflerin de konferansta ele alındığını kaydetti.

SIFIR ATIKTA YENİ HEDEF: YÜZDE 15

COP31'de öne çıkan bir diğer başlık ise sıfır atık ve döngüsel ekonomi oldu.

Bakan Kurum, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin zaman içerisinde büyüdüğünü ve farklı alanlara yayıldığını söyledi.

Bu yaklaşımın bütün sektörlerde daha yaygın hale getirilmesini hedeflediklerini belirten Kurum, döngüsel malzeme kullanımının artırılmasına yönelik yeni bir hedef ortaya koyduklarını açıkladı.

Kurum, döngüsel malzeme kullanım oranının yüzde 15'e çıkarılmasının amaçlandığını belirterek bu hedefin COP31 kapsamında diğer ülkelerle de paylaşıldığını ifade etti.

Atıkların azaltılması ve malzemelerin yeniden kullanılmasıyla kaynakların daha verimli değerlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

196 ÜLKEYLE İKLİM MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında yürüttüğü diplomatik görüşmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, müzakerelerin yoğun biçimde devam ettiğini söyledi.

Konferans kapsamında belirlenen eylem gündeminin ve hedeflerin ülkelerle paylaşıldığını belirten Kurum, görüşmelerin 196 ülkeyle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kurum, belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi için ülkelerin görüş ve değerlendirmelerinin alındığını ifade etti.

Türkiye'nin uygulama iradesini ortaya koyduğunu belirten Kurum, uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİRÇOK KRİZİN MERKEZİNDE”

Bakan Kurum, iklim değişikliğinin yalnızca çevreyle sınırlı bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın enerji, gıda ve göç gibi farklı alanlarda krizlerle karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, bu sorunların iklim değişikliğiyle bağlantılı yönlerine dikkat çekti.

Küresel ölçekte yaşanan sorunların bütününe bakıldığında değişen iklim koşullarının önemli bir etken olduğunu ifade eden Kurum, ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanlara sahip olmasının önemini vurguladı.

Enerji, gıda ve üretim alanlarında dayanıklılığın artırılması gerektiğini belirten Kurum, teknolojiye erişimde ülkeler arasında yaşanan farklılıkların da giderilmesini istediklerini söyledi.

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE TEKNOLOJİ DESTEĞİ VURGUSU

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojik imkanların bütün ülkeler tarafından erişilebilir olması gerektiğini ifade etti.

Özellikle az gelişmiş ülkeler ve küçük ada devletlerinin iklim teknolojilerine erişimde güçlük yaşayabildiğine dikkat çeken Kurum, bilimsel imkanların insanlığın ortak yararına kullanılması gerektiğini söyledi.

Her ülkenin enerji, gıda ve üretim alanlarında daha güçlü hale gelmesini arzuladıklarını belirten Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede hiçbir ülkenin geride bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin adil bir dünya düzeni için çaba gösterdiğini söyleyen Kurum, küresel sorunların çözümünde ortak hareket edilmesinin önemine işaret etti.

ANTALYA'DA İKLİM KRİZİ SANATLA ANLATILIYOR

COP31 kapsamında dikkat çeken etkinliklerden biri de iklim değişikliğinin sanat yoluyla ele alındığı COP Art alanı oldu.

Bakan Kurum, konferansta yalnızca siyasi ve teknik görüşmelerin yapılmasını değil, toplumun farklı kesimlerinin de iklim değişikliği konusunda farkındalık kazanmasını amaçladıklarını söyledi.

Antalya'daki etkinliklerde sanatçıların, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, bilim insanlarının, gençlerin ve çocukların bir araya geldiğini belirten Kurum, iklim mücadelesinin toplumun tamamını ilgilendirdiğini vurguladı.

Kurum, sanatın evrensel dili aracılığıyla iklim krizinin etkilerinin daha geniş kitlelere anlatılmasını hedeflediklerini ifade etti.

DAHA ÖNCE SERGİLENMEMİŞ ESERLER DE ANTALYA'DA

COP Art alanında ulusal ve uluslararası sanatçıların eserlerinin yer aldığını belirten Kurum, bazı çalışmaların daha önce sergilenmemiş eserlerden oluştuğunu söyledi.

Farklı ülkelerden gelen sanatçıların doğayı, ekosistemde yaşanan değişimleri ve iklim krizinin etkilerini resim, heykel ve geleneksel sanatlar aracılığıyla anlattığını ifade etti.

Ebru sanatından heykellere kadar farklı eserlerin ziyaretçilerle buluştuğunu belirten Kurum, sanat yoluyla çevresel sorunlara dikkat çekildiğini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Kurum, bu nedenle konferansa toplumun farklı kesimlerinin dahil edilmesini istediklerini anlattı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN ESERLERİ DE SERGİLENİYOR

COP Art alanındaki çalışmalara değinen Bakan Kurum, Filistinli sanatçıların ve çocukların hazırladığı eserlerin de sergilendiğini açıkladı.

Filistin'de yaşananların sanat yoluyla anlatıldığı çalışmalara yer verildiğini belirten Kurum, çocukların hazırladığı eserlerin de ziyaretçilerle buluştuğunu söyledi.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen sanatçıların eserleriyle konferansa katkı sunduğunu ifade eden Kurum, sanatın hem çevresel sorunları hem de insanların yaşadığı zorlukları görünür kıldığını belirtti.

“BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE VERMELİYİZ”

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca hükümetlerin veya uluslararası kuruluşların sorumluluğunda olmadığını söyleyen Bakan Kurum, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulundu.

Sanatçıların, sporcuların, bilim insanlarının, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte aktif rol alması gerektiğini belirtti.

Kurum, iklim krizinin ortak bir sorun olduğuna dikkat çekerek hiçbir ülkenin veya kurumun bu mücadeleyi tek başına yürütemeyeceğini söyledi.

COP31 kapsamında düzenlenen etkinliklerin de bu ortak sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

COP31'DE TOPLANTILAR GECE YARISINA KADAR SÜRÜYOR

CNN Türk canlı yayınında konferansın yoğun çalışma temposuna ilişkin de konuşan Bakan Kurum, Antalya'da sabah saatlerinde başlayan görüşmelerin gece geç saatlere kadar devam ettiğini söyledi.

Toplantıların sabah 09.00'da başladığını ve bazı günler gece 23.00-00.00 saatlerine kadar sürdüğünü belirten Kurum, müzakerelerin yoğun bir program içerisinde yürütüldüğünü anlattı.

Bir toplantıdan diğerine geçtiklerini ve oldukça yoğun çalıştıklarını ifade eden Kurum, bütün bu gayretin konferanstan somut sonuçlar elde edilmesi için gösterildiğini belirtti.

Kurum, “Yoruluyoruz ama mutluyuz” diyerek önemli olanın çalışma temposu değil, zirvede alınacak kararlar olduğunu vurguladı.

“ASIL OLAN ANTALYA'DAN GÜZEL NETİCELER ÇIKARABİLMEK”

Bakan Kurum, COP31'in başarısının yalnızca katılımcı sayısıyla veya yapılan toplantılarla ölçülmemesi gerektiğini belirtti.

Konferansın sonunda ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atmasının önemine dikkat çeken Kurum, Antalya'dan ayrılan katılımcıların Türkiye'nin ortaya koyduğu iradeyi görmesini istediklerini söyledi.

Kurum, “Asıl olan buradan güzel neticeler çıkarabilmek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede sesini dünyaya duyurmasını hedeflediklerini belirten Kurum, konferansta önemli kararların alınmasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Antalya'da devam eden COP31 görüşmelerinde ülkelerin eylem gündemine ilişkin müzakereleri sürerken, Türkiye'nin ortaya koyduğu “uygulama COP'u” yaklaşımı doğrultusunda iklim taahhütlerinin somut projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.