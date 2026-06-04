TOKİ'den 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum şartları ve fiyatı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.

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Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek.

Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz.

Bir yandan bu proje istihdama ve üretime katkı sağlayacak. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu bir sosyal devlet bakış açısı. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal devlet rafa kaldırılmış. Ülkeler böyle afetlerde vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ise burada güçlü bir iradeyi milletimize sunmuş oldu.

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Bugüne kadar konutlarımız için engelli vatandaşlarımız, gazi aileleri, dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra kontenjan tanıdık. Deprem bölgesi için de kontenjan ayırdık. Milletimiz buna gönülden inanıyor. İnancını da başvuru sayılarında görüyoruz.

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TOKİ'DEN YENİ KONUT KAMPANYASI

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı. Bakan Kurum, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var” dedi.

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TOKİ’nin bugün itibarıyla kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, “İlk defa, burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon TL tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor” ifadelerini kullandı.

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64 İLİ KAPSAYACAK

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak. En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon TL’den başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL’den başlayacak.

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3 ALTERNATİF SUNULACAK

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

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SATIŞLAR 15 HAZİRAN – 17 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı hattan bilgi alabilecek.

"EYLÜL AYINDA KONUTLARI TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Biz sokağın nabzını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Büyükşehirlerdeki kira fiyatlarının artışı ile ilgili somut bir adım gerçekleştirerek piyasaya bir milyon konut sunuldu. Bugün deprem bölgesinde 5-6 bin TL'ye konut bulabiliyorsunuz. Depremden hemen sonra orda kiralar 20 bin-30 bin TL tutarındaydı. Metropollerde kiralık konut projesini başlatıyoruz. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız. Eylül ayında konutları teslim edeceğiz.

Burada kriterler koyacağız. Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek.

İstanbul'a 115 bin konut inşa ediyoruz. Nereden baksanız bu konutlarda 500 bin vatandaşımız yaşayacak. Kira fiyatlarını düşürecek bir model. Bu modeli diğer illerde de uygulayacağız."