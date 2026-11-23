Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği, dünyanın en önemli iklim zirvesi BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ilişkin eleştiride bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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“MİLLİ MENFAATİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİZ İÇİN ANLAMINIZI BEKLEMİYORUZ”

Bakan Kurum, ”Özgür bey milli menfaatin, duruşun ne olduğunu bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyoruz. Anlatmak için de sözümüzü boşa harcamayacağız. Sadece şunu bilin: Türkiye “dayatmalarla” duruşundan taviz verecek bir ülke değildir! Bizden de sizin gibi, birilerinin piyonu olmamızı beklemeyin. Olmadık, olmayacağız” mesajını verdi.