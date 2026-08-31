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Bakan Şimşek, ABD'de temaslarda bulunacak

31.08.2026 - 08:11 | Son Güncellenme:

#G20 Toplantısı#Küresel Ekonomi#Hazine Ve Maliye Bakanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

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Bakan Şimşek, ABDde temaslarda bulunacak

Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere ABD'nin Asheville kentine gitti. Bugün başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda, jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak.

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Küresel büyüme görünümü, derinleşen küresel dengesizlikler ve dünya genelinde yükselen kamu borç seviyeleri gündemin diğer başlıkları arasında bulunuyor.

Toplantılara katılacak bakanlar ayrıca büyüme dostu politikaları ve özel sektörle işbirliğinin güçlendirilmesi konularını da görüşecek.

Bakan Şimşek'in, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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