Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Şimşek ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
HaberlerUzmanpara

Bakan Şimşek ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

03.09.2026 - 11:29 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enflasyon#Kira Enflasyonu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun son 46 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bakan Şimşek ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Şimşek, şunları kaydetti: "Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail basını Türkiyeye karşı felaket senaryosunu yazdı Kendi kendini gerçekleştiren kehanet
İsrail basını Türkiye'ye karşı 'felaket senaryosunu' yazdı! 'Kendi kendini gerçekleştiren kehanet'
Güllü’nün ölümünde yeni görüntü Tuğyanın annesini pencereden attığı iddiasını savcılıkta canlandırdı
Güllü’nün ölümünde yeni görüntü! Tuğyan'ın annesini pencereden attığı iddiasını savcılıkta canlandırdı
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı belli oldu
Galatasarayda orta saha transferi başka bahara kaldı Camara ve Camavinga planı suya düştü
Galatasaray'da orta saha transferi başka bahara kaldı! Camara ve Camavinga planı suya düştü
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginRakiplik sert ya refiklik gerekirse?..
Melih Aşık
Melih AşıkGÜZEL YURDUM 2
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalMekke Anlaşması şekilleniyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAleyna Tilki’yi kim engelliyor?
Eren Aka
Eren AkaYargıda yapay zekâ dönemi
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaAsıl özür dilemesi gereken kim?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBir Siyasi Partiden Daha Fazlası: AK Parti'nin 25 Yıllık Hikâyesi-IV
İlgili Haberler
AK Partili vekilin acı günü 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
AK Partili vekilin acı günü! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Sarıyerde dehşet Dumanlar binayı sardı, 8 kişi ölümden döndü: Nefes alamadım
Sarıyer'de dehşet! Dumanlar binayı sardı, 8 kişi ölümden döndü: 'Nefes alamadım'
Gemi faciasında kritik detay Bilirkişi raporu ortaya çıktı: Batma engellenebilirdi
Gemi faciasında kritik detay! Bilirkişi raporu ortaya çıktı: Batma engellenebilirdi
Mezarı açılan eski bakan Arif Ahmet Denizolgun için rapor bekleniyor
Mezarı açılan eski bakan Arif Ahmet Denizolgun için rapor bekleniyor