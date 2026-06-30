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Bakan Şimşek: Aktif iş gücü politikalarımıza devam ediyoruz

30.06.2026 - 16:06 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İş Gücü#İstihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü verilerine ilişkin, "İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Aktif iş gücü politikalarımıza devam ediyoruz

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yatay seyretti. İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz. Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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