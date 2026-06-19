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UzmanparaBakan Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile bir araya geldi
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Bakan Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile bir araya geldi

19.06.2026 - 10:50 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Almanya-Türkiye İlişkileri#Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile görüştü.

Bakan Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile bir araya geldi

Şimşek ile Reiche arasındaki görüşme Bakanlık'ta yapıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve jeopolitik gelişmeler ele alındı.

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Şimşek, görüşmenin ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Reiche ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dünya genelinde risklerin azaltıldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye ve Almanya'nın daha derin bir işbirliği için önemli potansiyele sahip doğal stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

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"Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğimizi genişletmek için muazzam bir alan olduğu gibi, her iki ülkenin de güçlü bir şekilde varlık gösterdiği üçüncü pazarlardaki ortaklıklarımızı güçlendirme potansiyeli de bulunmaktadır. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi bekliyoruz."

 

 

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