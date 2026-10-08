Bakan Şimşek: Bugün 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı

Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, portföy yönetim şirketlerinin tasfiye süreçlerinde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Toplam yedi portföy yönetim şirketine ilişkin süreçlerin devam ettiğini belirten Şimşek, bunlardan üçünün olağan tasfiye kapsamında bulunduğunu ve yatırımcıların alacaklarının ödenmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

17 FON TASFİYE EDİLDİ

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’na (TEFAS) açık 17 fonun tasfiyesinin tamamlandığını açıklayan Bakan Şimşek, söz konusu fonlarda bulunan 43 bin katılımcının parasının ilgili bankalara aktarıldığını bildirdi. Şimşek devamında, “Üç önemli portföy yönetim şirketinde sorun önemli ölçüde giderildi.” ifadelerini kullandı.

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KAPALI FONLAR İÇİN AYRI ÇÖZÜM SÜRECİ YÜRÜTÜLECEK

Tasfiye kapsamındaki kapalı fonlara da değinen Bakan Şimşek, sınırlı sayıda yatırımcıya sahip bu fonların ayrı bir süreç içerisinde ele alınacağını belirtti.

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Kapalı fonlardaki sorunların da çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şimşek, bu alanda büyük çaplı bir sorun görmediklerini dile getirdi.

Şimşek ayrıca, bir başka portföy yönetim şirketinin sahiplerinin tasfiye sürecine destek vermek ve teminat sağlamak amacıyla girişimde bulunduğunu açıkladı. Söz konusu şirketle ilgili sürecin hafta içerisinde çözüme kavuşabileceğini belirtti.

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KÜÇÜK YATIRIMCILARA ÖNCELİK VERİLECEK

Diğer üç portföy yönetim şirketine ilişkin işlemlerin daha uzun sürebileceğine işaret eden Şimşek, tasfiye süreçlerinde önceliğin küçük yatırımcıların korunmasına ve para piyasası fonlarındaki sorunların giderilmesine verildiğini vurguladı.

Bu yaklaşımın hukuki altyapısını güçlendirmek üzere çalışmaların yürütüldüğünü belirten Şimşek, yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik düzenlemelerin hazırlandığını kaydetti.

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TMSF BÜNYESİNDE 131 FON İÇİN AYRI HESAP AÇILDI

Piyasa bozucu faaliyetler sonucunda elde edilen varlıkların ilgili fonlara geri kazandırılması için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üzerinden bir mekanizma oluşturulduğunu açıklayan Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Şimşek, bu kapsamda TMSF bünyesinde 131 fon için 131 ayrı hesap ile bir genel hesap açıldığını duyurdu.

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Piyasa bozucu faaliyetlerle bağlantılı olarak yurt içinde veya yurt dışında tutulan varlıkların tespit edilmesi ve ilgili fonlara aktarılmasının hedeflendiğini belirten Şimşek, fon yönetiminde doğrudan görev almamakla birlikte bu işlemlerden olağan dışı kazanç elde eden kişilerin de söz konusu tutarları gönüllü olarak iade edebilmesine imkan sağlandığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiyesinde, 8 Ekim 2026 itibarıyla ödeme tutarları Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluşlara gönderildi. Tutarların bu kuruluşlar aracılığıyla en kısa sürede yatırımcı hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Diğer fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin ise sürdüğü ve süreç tamamlandıkça yatırımcıların bilgilendirileceği kaydedildi. İşte ödeme süreci başlayan 17 fon: