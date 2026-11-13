Bakan Şimşek: Enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen cari denge dayanıklılığını koruyor

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HABER MERKEZİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin cari işlemler dengesi, ihracat performansı ve makroekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Eylül ayına ait cari işlemler verilerini paylaşan Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel enerji fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalara rağmen dış dengede dirençli bir görünüm sergilediğini ifade etti.

Şimşek, cari açığın milli gelire oranında sınırlı bir artış beklendiğini belirterek uygulanan ekonomi politikalarının finansal istikrarı desteklediğini söyledi.

EYLÜL AYINDA 2,7 MİLYAR DOLARLIK CARİ FAZLA

Türkiye'nin cari işlemler dengesine ilişkin eylül ayı sonuçlarını değerlendiren Bakan Şimşek, aylık bazda 2,7 milyar dolarlık fazla verildiğini açıkladı.

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Şimşek'in paylaştığı verilere göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 39,2 milyar dolara geriledi.

Cari işlemler dengesindeki gelişmelerin ekonominin dış finansman ihtiyacı açısından önemli olduğuna dikkat çekilirken, özellikle ihracat ve turizm gelirlerinin bu görünümü desteklediği belirtildi.

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Eylül ayında cari fazla verilmesi, Türkiye'nin dış ekonomik dengeleri açısından öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 410 MİLYAR DOLARI AŞTI

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Bakan Şimşek, Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin dikkat çeken bir veriyi de kamuoyuyla paylaştı. Mal ihracatındaki olumlu seyrin ve turizm sektörünün katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Şimşek, ihracatta elde edilen performansın cari işlemler dengesini destekleyen önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Turizm gelirlerinin dış dengeye sağladığı katkı da açıklamada öne çıkan başlıklar arasında bulundu.

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Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yalnızca ihracat miktarını artırmaya değil, ihraç edilen ürün ve hizmetlerin niteliğini geliştirmeye de odaklanacağı mesajı verildi.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ CARİ AÇIĞI ETKİLEDİ

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelere de değinen Şimşek, Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji fiyatlarında görülen yükselişin Türkiye'nin cari açığında belirgin artışa neden olduğunu hatırlattı.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin Türkiye gibi enerji ithalatı yapan ekonomiler açısından önemli bir baskı unsuru oluşturduğuna dikkat çeken Şimşek, son dönemde yaşanan arz şoklarının büyüklüğüne vurgu yaptı.

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Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığını belirten Şimşek, buna rağmen cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesinin Türkiye ekonomisinin artan dayanıklılığını gösterdiğini ifade etti.

2026 YIL SONU İÇİN YÜZDE 2,2 TAHMİNİ

Bakan Şimşek, cari işlemler açığının milli gelire oranına ilişkin yıl sonu beklentisini de açıkladı. 2025 yılında yüzde 1,9 olarak gerçekleşen cari açık/GSYH oranının, 2026 yılında savaşın etkilerine rağmen sınırlı artış göstermesinin beklendiğini belirtti.

Şimşek, söz konusu oranın Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülen seviyenin altında kalarak üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 civarında olacağını öngördüklerini bildirdi.

Böylece enerji fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen cari açığın milli gelire oranında daha sınırlı bir bozulma beklendiği mesajı verildi.

“BU BAŞARI BİR TESADÜF DEĞİLDİR”

Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki performansını değerlendiren Şimşek, elde edilen sonuçların uygulanan ekonomi politikalarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

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Şimşek, “Bu başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Ekonomide finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik politikaların sürdürüleceğini belirten Şimşek, dış ekonomik dengelerin korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

İHRACATTA YENİ HEDEF: TEKNOLOJİ VE KATMA DEĞER

Bakan Şimşek, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği ihracat politikalarına ilişkin de önemli mesajlar verdi. İhracatta ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılmasının öncelikler arasında yer alacağını belirten Şimşek, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin desteklenmesine devam edileceğini açıkladı.

Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla yeşil ve dijital dönüşüme uyumun hızlandırılacağını ifade etti.

Bunun yanında hizmet ihracatının çeşitlendirilmesiyle Türkiye'nin dış ticaret gelirlerinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

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CARİ DENGEDE GÖZLER YIL SONU VERİLERİNDE

Eylül ayında verilen 2,7 milyar dolarlık cari fazla ve yıllıklandırılmış açığın 39,2 milyar dolara gerilemesi, Türkiye'nin dış ekonomik dengelerine ilişkin son gelişmeler arasında öne çıktı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları doğrultusunda, 2026 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,2 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki değişim, mal ve hizmet ihracatının performansı ile turizm gelirlerinin seyri cari işlemler dengesinin görünümünde etkili olmaya devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise makrofinansal istikrarı destekleyen, ihracatın niteliğini geliştiren ve Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefleyen politikalara devam etme mesajı verdi.