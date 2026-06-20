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Bakan Şimşek: Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz

20.06.2026 - 13:42 | Son Güncellenme:

#Mehmet Şimşek#Enerji Yatırımları#Dünya Bankası Finansmanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azalttıklarını, kaynakların katma değer zincirinde daha yukarı çıkmasını sağlayacak alanlara yönlendirdiklerini belirterek, "Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz

Şimşek, NSosyal hesabından, Dünya Bankasının Türkiye'nin rüzgar ve depolama yatırımlarına yönelik 400 milyon avro ilave finansmanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Son 23 yılda, toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz."

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