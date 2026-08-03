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Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

03.08.2026 - 13:08 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enflasyon#Dezenflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Zorlu küresel ve jeopolitik şartlara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek, yüzde 31,8 gerçekleşti" dedi.

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Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu küresel ve jeopolitik şartlara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek, yüzde 31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

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