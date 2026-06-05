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UzmanparaBakan Şimşek: Hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz
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Bakan Şimşek: Hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz

05.06.2026 - 10:34 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enflasyon#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek: Hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti.

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Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."

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