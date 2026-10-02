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UzmanparaBakan Şimşek "Kararlılıkla sürdürüyoruz" diyerek açıkladı
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Bakan Şimşek "Kararlılıkla sürdürüyoruz" diyerek açıkladı

02.10.2026 - 09:26 | Son Güncellenme:

#Mehmet Şimşek#Kobi Kredileri#Zorunlu Karşılık Oranları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ kredileri ve zorunlu karşılık oranlarında yapılan düzenlemelere ilişkin, "Kararlılıkla sürdürüyoruz" diyerek değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Şimşek Kararlılıkla sürdürüyoruz diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırını yüzde 5’e yükseltmesine ilişkin NSosyal hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerini belirten Şimşek, TL'nin zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının düşürüldüğünü de anımsatarak, bu adım ile bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını belirtti.

Şimşek, değerlendirmesinin sonunda, "Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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