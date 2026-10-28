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Bakan Şimşek: Sanayimizin rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz

28.10.2026 - 14:14 | Son Güncellenme:

#Mehmet Şimşek#Sanayi#Dünya Bankası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin sanayide yeşil ve dijital dönüşümü desteklemeye devam ettiğini belirterek, Dünya Bankası'ndan sağlanan 485 milyon dolarlık finansmanın işletmelerin dönüşüm yatırımlarında kullanılacağını bildirdi.

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Bakan Şimşek: Sanayimizin rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz

HABER MERKEZİ - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümüne yönelik finansmanın COP31 öncelikleriyle uyumlu olduğunu belirterek, imalat sanayisinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceklerini bildirdi.

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"Dünya Bankası'ndan sağlanan 485 milyon dolarlık finansman işletmelerimizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacak" diyen Şimşek, söz konusu finansmanın Türkiye’nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31’in öncelikleriyle de örtüştüğüne işaret etti.

Bakan Şimşek, iklim finansmanına adil ve kolay erişimin güçlendirilmesi, uyum ve dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması ile taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

İmalat sanayisinin sürdürülebilir üretime geçişine yönelik desteklerin süreceğini belirten Şimşek, sektörde verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk sanayisinin ikiz dönüşümüne Dünya Bankası'ndan 485 milyon dolar kaynak
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