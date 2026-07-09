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UzmanparaBakan Şimşek: Türk lirası mevduatın payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı
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Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı

09.07.2026 - 16:51 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Mehmet Şimşek#Türk Lirası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat ettik. Çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın payı 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı
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