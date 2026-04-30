Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Şimşek, yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi
HaberlerUzmanpara

Bakan Şimşek, yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi

30.04.2026 - 13:59 | Son Güncellenme:

#Mehmet Şimşek#TÜİK#Turizm

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından bugün açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Turizm sektörünün dirençli görünümünü koruduğunu vurgulayan Şimşek, martta turizm gelirlerinin yıllık yüzde 1,3 arttığına dikkati çekti.

İlginizi Çekebilir
‘İstihdam yıllık ortalama 842 bin kişi artacak’
‘İstihdam yıllık ortalama 842 bin kişi artacak’

Şimşek, böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 64,1 milyon kişiye ulaştığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor. Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkanı sağladık. Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz."

Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMızrak Akıllı Dolanan Mühimmat SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkıyorHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABDden Almanya kararı 5 bin asker geri çekilecek
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur En düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginEsir çocuklara yasaya gerek yok!..
Melih Aşık
Melih AşıkUÇAN BELGE
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEurovision’daki iki yüzlü ülkeler
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHürmüz’de ‘yeni sayfa’ mümkün mü?
İlgili Haberler
Şanlıurfa Siverekte zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGMden İzmir Çevre Yolunun ücretli hale getirileceği iddialarına ilişkin açıklama
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı İstanbulda fırtına alarmı
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyetini çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz