Bakan Şimşek, küresel ekonomideki risklere karşı Türkiye'nin yol haritasını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin karşı karşıya olduğu kısa vadeli zorlukları ve enerji, savunma, ticaret ile turizm alanlarındaki hedefleri değerlendirdi. Çatışmalar nedeniyle yaşanan enerji arz şoklarını öne çıkaran Şimşek, bu gelişmelerin daha yüksek enflasyon ve daha sıkı finansal koşullar olarak ortaya çıktığını ifade etti.

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Şimşek’in açıklamalarında, şokların etkisini karşılayabilmek amacıyla oluşturulan mali tamponların yanı sıra enerji yatırımları ve ticaret anlaşmalarının genişletilmesi de yer aldı. Bakan Şimşek, turizm gelirlerini iki katına çıkarma hedefini de paylaştı.

KISA VADEDE EN BÜYÜK ZORLUK ENERJİ ARZ ŞOKLARI

Bakan Şimşek, çatışmaların enerji arzı üzerinde oluşturduğu baskının kısa vadeli ekonomik görünüm açısından en büyük zorluk olduğunu belirtti. Enerji arz şoklarının etkilerinin daha yüksek enflasyon ve daha sıkı finansal koşullarla hissedildiğine dikkat çekti.

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Şimşek’in değerlendirmesinde, enerjiye ilişkin sorunlar yalnızca tedarikle sınırlı kalmadı. Enerji ve tedarik güvenliğinde asıl konunun erişilebilirlik ve uygunluk olduğunu vurgulayan Şimşek, bu iki unsuru açıklamalarının merkezine koydu.

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“ŞOKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN MALİ TAMPON OLUŞTURDUK”

Ekonominin karşılaştığı şoklara yönelik hazırlıklara da değinen Şimşek, bu etkilerin üstesinden gelebilmek için mali tampon oluşturduklarını söyledi.

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Bakan Şimşek, enerji arzındaki sorunların enflasyon ve finansal koşullar üzerindeki etkisini anlatırken, mali tamponları şoklarla mücadele kapsamında öne çıkardı. Böylece kısa vadeli zorluklara ilişkin değerlendirmesinin yanında, bu zorlukları karşılamaya yönelik hazırlıkları da aktardı.

SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜZDE 229 ARTIŞ

Şimşek’in açıklamalarındaki dikkat çekici başlıklardan biri de savunma harcamaları oldu. Bakan Şimşek, savunma harcamalarını yüzde 229 oranında artıracaklarını bildirdi.

Açıklamada, artışın uygulanacağı döneme veya harcamaların toplam tutarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Şimşek, savunma alanına yönelik hedefi artış oranı üzerinden ifade etti.

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ENERJİDE BORU HATLARI VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARA YATIRIM

Enerji alanındaki çalışmaları anlatan Şimşek, boru hatlarına yatırım yapıldığını belirtti. Enerjiye erişim ve tedarik güvenliğine ilişkin değerlendirmelerinin ardından, yenilenebilir enerji yatırımlarına da dikkat çekti.

Yenilenebilir enerjinin payının yüzde 60 olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, bu alana yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyledi. Böylece enerji yatırımlarında hem boru hatlarını hem de yenilenebilir kaynakları öne çıkardı.

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ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ YÜZDE 35

Bakan Şimşek, enerjiye ilişkin açıklamalarında elektrifikasyon hedefini de paylaştı. Bu alandaki hedefin yüzde 35 olduğunu belirtti.

Şimşek, elektrifikasyon hedefinin hangi takvimde hayata geçirileceğine ilişkin ayrıntı vermedi. Açıklamasında, enerji yatırımlarının yanında yüzde 35’lik hedefi de gündeme getirdi.

KORUMACILIĞA KARŞI TİCARET ANLAŞMALARI GENİŞLEYECEK

Küresel ticaretteki korumacı uygulamalara değinen Şimşek, korumacılığın yeni bir gelişme olmadığını söyledi. Türkiye’nin buna vereceği yanıtın ise serbest ticaret anlaşmalarında genişlemeye gitmek olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda 54 anlaşma yapıldığını belirten Şimşek, ticaret anlaşmalarının genişletilmesini korumacılığa karşı izlenen yaklaşım olarak anlattı. Bakan Şimşek’in açıklamasında, ticaret alanındaki hedefler mevcut anlaşmalar ve genişleme yaklaşımı üzerinden aktarıldı.

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TURİZM GELİRLERİNİ İKİ KATINA ÇIKARMA HEDEFİ

Turizm sektörüne ilişkin değerlendirmesinde ise son 25 yıldaki gelir artışına dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin turizm gelirlerinin bu dönemde dolar bazında dokuz kat yükseldiğini söyledi.

Bakan Şimşek, ulaşılan gelir düzeyini iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Turizmde geçmiş dönemin büyümesini rakamlarla ortaya koyan Şimşek, sektör için yeni hedefi de gelirlerin ikiye katlanması olarak açıkladı.