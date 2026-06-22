Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti
HaberlerUzmanpara

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti

22.06.2026 - 13:39 | Son Güncellenme:

#Enflasyon#Mehmet Şimşek#Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşekten enflasyon mesajı: Bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık.

"DEZENFLASYON HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Haziran ayında hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.

Türkiye oyunu bir kez daha değiştirdi! Türk SİHA’larına yeni görev
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye oyunu bir kez daha değiştirdi! Türk SİHA’larına yeni görevHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
3 saniyede infaz Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma
3 saniyede infaz! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olmuştu Kahramanmaraşta defnedildi
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olmuştu! Kahramanmaraş'ta defnedildi
Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtmıştı AVMde denetim pahalıya patladı
Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtmıştı! AVM'de denetim pahalıya patladı
Milyonlarca firmaya fatura uyarısı Kurala uymayan 17 milyon TL öder
Milyonlarca firmaya 'fatura' uyarısı! Kurala uymayan 17 milyon TL öder
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginTrump’la Bibi’nin simbiyotik bağı!
Cem Kılıç
Cem KılıçKıdem tazminatı hakkında her şey
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDeğişimcilerde partileşme süreci
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNATO öncesi ziyaretler ve mesajları
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump’ı ne kadar tanıyoruz?
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluBürgenstock’ta zorlu müzakere
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesTürkiye’nin dünyaya açılan nakil başarısı
Asu Maro
Asu MaroHayat bazen tatlıdır
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerNeden Sürekli Aynı Sorunları Konuşuyoruz?
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısına başkanlık etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel cephesinden Yürüyüş Partisi iddialarına cevap İşgal durumu devam ederse farklı arayışlar olacak
Özgür Özel cephesinden 'Yürüyüş Partisi' iddialarına cevap! 'İşgal durumu devam ederse farklı arayışlar olacak'
Kedisini ararken metruk binaya girdi Erkek cesedi buldu
Kedisini ararken metruk binaya girdi! Erkek cesedi buldu