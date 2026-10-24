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UzmanparaBakan Şimşek'ten IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne ilişkin açıklama
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Bakan Şimşek'ten IMF'nin Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne ilişkin açıklama

24.10.2026 - 10:59 | Son Güncellenme:

#Mali Şeffaflık#IMF Raporu#Türkiye Ekonomisi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin mali şeffaflıkta Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldığını belirterek, "Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşekten IMFnin Mali Şeffaflık Değerlendirmesine ilişkin açıklama

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlandığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

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"Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu'nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi. Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı. Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

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