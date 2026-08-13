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Bakan Şimşek'ten motorindeki ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama

13.08.2026 - 10:09 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Mevduat#Enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

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Bakan Şimşekten motorindeki ÖTV düzenlemesine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz.

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Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV’yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz.

"POLİTİKALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz.

Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
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