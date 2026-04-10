Bakan Şimşek'ten piyasalara ilişkin açıklama: Türkiye'nin dayanıklı olduğunu kanıtladık!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Savaşın etkilerinin ortadan kalkması zaman alacak. Savaşın yarattığı şokun etkilerinin farkındayız.

Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz, bunu geçen sene kanıtladık, bu sene de kanıtlayacağız. Ateşkes devam etmezse birçok ülkede enerji arz güvenliği sorunu yaşanır, Türkiye'nin bölgeye enerji bağımlılığı düşük.

Dayanıklılığımızın en önemli kaynağı maliye politikasının geçmişe oranla bugün de sağlam bir yapıda olması . İçinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi atlatabilecek miyiz asıl soru bu.

"NEREDEYSE HİÇ ETKİLENMEDİK"

Enerji anlamında o bölgeyle fazla bağlantımız olmadığı için daha dayanıklı olan bir ülke Türkiye. İran'dan doğal gaz ithalatımız boru hatlarıyla olduğundan neredeyse hiç etkilenmedik. Dayanıklılığımızın en önemli kaynağı maliye politikamızın geçmişten daha sağlam olması.

"BORSA İSTANBUL GELİŞEN PİYASALARA GÖRE İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ"

Bütçe açığımızın ve milli gelire oranı düşük olduğu için manevra alanımız oluyor. Borsa İstanbul gelişen piyasalara göre iyi bir performans gösterdi.

Başlangıçta cari açığımız yönetilebilir seviyedeydi, biraz açık artacak ama geçmiştekine göre oldukça düşük seviyede kalacak, yönetilebilir olarak görüyoruz.

Risk priminde bir miktar artış oldu ancak ateşkesle birlikte tekrar düşüşe döndük. Savaşla Türkiye'den bir sermaye çıkışı oldu, ateşkes ile birlikte sermaye geri geliyor.

"ATEŞKESLE KAYNAK GERİ DÖNÜŞLERİ YAŞANDI"

Rezervlerimiz yüksekti, savaşla yabancı çıkışı ve biraz firmalarımızdan döviz talebi geldi ama ateşkesle kaynak geri dönüşleri yaşandı. Piyasa tepkisi Türkiye'nin olumlu yönde farklılaştığını gösteriyor.

Vatandaşın altını sistem içinde olsaydı süreci atlatmak daha kolay olurdu. Dezenflasyon programını önceliklendirdik, en büyük önceliğimiz hayat pahalılığı ile mücadele.

"PROGRAMA GÜVEN VAR, DÖVİZ TALEBİ SINIRLI SEVİYEDE KALDI"

Kurdaki oynaklık mütevazi. Reformlar konusunda çabalarımızı hızlandıracağız. Bir tahmine göre yastık altı altın miktarı 640 milyar dolar seviyesinde . Programa güven var, döviz talebi sınırlı seviyede kaldı.

Piyasanın işleyişini önceliklendirdik, likiditeyi sağladık, güven kazandık. Programı önceliklendirdik, en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele.

"ŞOKU YÖNETİLEBİLİR GÖRÜYORUZ"

Önceliklerimiz değişmedi, cari açığı sürdürülebilir patikada tutacağız, reform çabasını hızlandıracağız, mali istikrarı sağlamaya devam edeceğiz. Programın raydan çıkmaması için gerekeni yapacağız. Şoku yönetilebilir görüyoruz.

Programın üçüncü aşaması için süre artacak, belki 1 yıl uzayacak. Ateşkesin devamı halinde dezenflasyonun devamı için ne gerekiyorsa yapacağız.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA BAĞIMLILIĞIMIZ NEREDEYSE YOK"

Bugün ise Türkiye, göreceli olarak daha dayanıklılık arz edecek ülke. Hürmüz Boğazı'na bağımlılığımız neredeyse yok. Savaş uzarsa birçok ülkede enerji arz sorunu yaşanacağı için Türkiye'nin bir avantajı olur."