Son dakika: Bakan Şimşek'ten para piyasasına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde bazı yatırım fonlarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, sınırlı sayıdaki fonda piyasa bozucu işlemler tespit edildiğini belirterek, alınan tedbirlerle yatırımcı haklarının korunduğunu söyledi. "Fon piyasasının yüzde 90'ı sağlıklı şekilde işlemeye devam ediyor" diyen Şimşek, yeni düzenlemelerin de devreye alınacağını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda son dönemde gündeme gelen fon hareketliliği ve alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, bazı serbest fonlarda yaşanan sorunların tüm piyasaya yayılan bir risk oluşturmadığını belirterek, gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Fon piyasasında toplam 2 bin 38 fon bulunduğunu aktaran Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda 131 fon için işlem başlatıldığını söyledi.

Şimşek, "Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin işlettiği 131 fon SPK tarafından tasfiye sürecine alınmıştır" dedi.

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"FON PİYASASININ YÜZDE 90'I SAĞLIKLI İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

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Bakan Şimşek, yaşanan gelişmelerin finansal sistem açısından genel bir risk oluşturmadığının altını çizdi.

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Fonların tamamı değerlendirildiğinde sorunun sınırlı bir bölümde kaldığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Fon piyasasının yüzde 90'ı sağlıklı işlemeye devam ediyor. Buradaki sorun sistemik değil. Fon birikimi açısından baktığımızda yaklaşık yüzde 10-11 civarında bir bölüme ilişkin müdahale söz konusu."

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Tasfiye sürecinin belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütüleceğini belirten Şimşek, yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik adımlar atıldığını söyledi.

"ALINAN TEDBİRLER ŞU AŞAMADA YETERLİ"

Bazı fonlarda oluşan yoğunlaşmanın başka alanlara yayılmasını engellemek amacıyla güçlü tedbirlerin devreye alındığını ifade eden Şimşek, mevcut önlemlerin yeterli olduğunu belirtti.

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Şimşek, "Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına yönelik güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı şekilde işleyecek" dedi.

Bakan, finans sektöründe bankacılık dışı alanlara yönelik de yeni çalışmalar yapılacağını açıkladı. Dünya genelinde de bankacılık dışı finans sektörünün hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Şimşek, bu alanda ilave düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ DÖNEM MESAJI

Şimşek, ev ve otomobil sahibi olmak amacıyla vatandaşların birikimlerini yönettiği tasarruf finansman şirketlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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Bu alanın bankacılık benzeri bir yapıya sahip olduğunu belirten Şimşek, daha sıkı kurallara ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Orası bankalar gibi daha katı kurallara ihtiyaç duyulan bir alan. Dünya da bunu söylüyor. Sadece Türkiye için değil, küresel olarak bu konuda değerlendirmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, bu kuruluşlarla ilgili sorumluluğun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) olduğunu belirterek, gerekli denetim süreçlerinin yürütüldüğünü aktardı.

EMLAK KATILIM SÜRECİ BAŞLATTI

Tasarruf finansman alanında yaşanan gelişmelere ilişkin de bilgi veren Şimşek, Emlak Katılım'ın bir süreç başlattığını söyledi.

Şimşek, söz konusu sürecin yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu belirterek, Rekabet Kurumu, BDDK ve SPK gibi kurumların gerekli onay süreçlerini değerlendireceğini ifade etti.

Serbest fonlara ilişkin düzenlemelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Şimşek, özellikle teminat ve şeffaflık konularında önemli adımlar atıldığını söyledi.

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Şimşek, "Dünyaya oranla özellikle serbest fon alanı çok daha katı kurallara bağlandı. Teminat konusu, Takasbank çerçevesi ve diğer düzenlemeler güçlendirildi" dedi.

Para piyasası fonlarına yönelik daha önce getirilen düzenlemeleri hatırlatan Şimşek, 2024 yılında yapılan değişikliklerin bugün etkisini göstereceğini ifade etti.

Bakan, "Toplanan paranın en az yüzde 10'unun düşük riskli ve risksiz kabul edilen Hazine kağıtlarında tutulmasına yönelik düzenleme yaptık. Bu düzenleme bugün işe yarayacak" diye konuştu.

Şimşek, serbest fonlara yatırım yapan kişilere ilişkin de önemli bir mesaj verdi. Nitelikli yatırımcı tanımında belirlenen sınırın yeniden değerlendirilebileceğini söyledi.

Serbest fonlarda yatırımcıların belirli bir birikimin üzerinde olması gerektiğini hatırlatan Şimşek, "Geçen yıl bu rakamı 10 milyon TL ve üzerine çıkardık. Belki bu alan yeniden düzenlenebilir" dedi.

"FİNANSAL OKURYAZARLIĞA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

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Bakan Şimşek, yatırımcıların bilinçli karar vermesinin önemine de dikkat çekti. Vatandaşların yatırım tercihlerine saygı duyduklarını belirten Şimşek, yüksek riskli yatırımlar konusunda uyarıların sürdüğünü söyledi.

Finansal okuryazarlığın artırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade eden Şimşek, "Finansal okuryazarlık, temel okuryazarlık kadar değerlidir. Teknolojik ve sağlık okuryazarlığı kadar önemli bir alan" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal okuryazarlık platformu üzerinden milyonlarca kişiye ulaşmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından ilgili kurumların hızlı şekilde tedbir aldığını belirterek, "Sistemik olarak bir risk yok. Şu an itibarıyla piyasalar işlemesi gerektiği gibi işliyor" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL PİYASALARDA GÜVEN MESAJI

Şimşek, alınan tedbirlerin temel amacının yatırımcıları korumak ve sınırlı bir alanda ortaya çıkan riskin piyasaların geneline yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın gerekli likiditeyi sağlayacağını açıklamasının kritik bir adım olduğunu belirten Şimşek, likidite sorunlarının ilerleyen süreçte kredi problemlerine dönüşebileceğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek, BDDK'nın bankaların kendi hisselerini alımlarıyla ilgili yaptığı düzenlemelerin de piyasaları rahatlattığını ifade etti. SPK'nın ise sorumlu olduğu alanda gerekli tedbirleri aldığını ve ilgili fonlarla ilgili süreçleri başlattığını aktardı.

Şimşek, piyasanın büyük bölümünde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek, "Piyasanın yüzde 90'ında zaten bir sorun yoktu. Sorunlu alan dar bir alan" değerlendirmesinde bulundu.

"BANKACILIK SİSTEMİNDE SORUN YOK"

Türkiye'nin bankacılık sisteminin güçlü yapısına vurgu yapan Şimşek, sermaye yeterliliği, likidite ve varlık kalitesi açısından herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Bakan, bankacılık sektörünün uluslararası standartlara göre sıkı kurallara tabi olduğunu belirterek, sermaye yeterlilik oranlarının güçlü seviyede olduğunu ifade etti.

Piyasalardaki stres göstergelerine de değinen Şimşek, risk algısında kalıcı bir bozulma yaşanmadığını söyledi. Tahvil piyasasında yaşanan hareketliliğin alınan tedbirlerle birlikte normale döndüğünü belirten Bakan, faizlerde düşüş yaşandığını kaydetti.

"YANLIŞ YAPANLAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

Finansal piyasalarda kurallara aykırı hareket edenlerle ilgili sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, bundan sonraki aşamanın adli makamların sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisans iptallerinden suç duyurularına kadar gerekli adımları attığını belirterek, yatırımcıların birikimlerini riske atan ve piyasa bozucu faaliyetlerde bulunanlarla ilgili sürecin takip edileceğini ifade etti.

Bakan, "Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak" diyerek kurumların görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

KÜRESEL SAVAŞLAR EKONOMİYİ NASIL ETKİLİYOR?

Mehmet Şimşek, ekonominin genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde ise devam eden savaşların enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin sıradan bir arz şoku olmadığını belirten Şimşek, enerji fiyatlarındaki artışların Türkiye ekonomisini de etkilediğini söyledi.

Petrol fiyatlarına ilişkin daha önce yapılan tahminleri hatırlatan Şimşek, uluslararası kuruluşların petrol fiyatlarını daha düşük seviyelerde öngördüğünü ancak yaşanan gelişmeler nedeniyle fiyatların beklentilerin üzerine çıktığını ifade etti.

PETROL VE ENERJİ RİSKİ ENFLASYONU ETKİLİYOR

Şimşek, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın petrol arzı üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil; gübre, petrokimya ürünleri ve birçok ham madde fiyatını da etkilediğini belirten Şimşek, bunun enflasyon ve rekabet gücü üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, savaşın etkileri olmasaydı enflasyonun daha düşük seviyelerde olabileceğini belirterek, Merkez Bankası çalışmalarına göre savaş etkisinin enflasyonda önemli bir fark oluşturduğunu söyledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ VE CARİ AÇIK MESAJI

Şimşek, mevcut ekonomik program sayesinde enflasyon baskılarının kontrol altında tutulduğunu belirtti. Küresel şokların etkisiyle fiyat artışlarının yaşandığını ancak alınan önlemler sayesinde daha yüksek seviyelerin önüne geçildiğini söyledi.

Cari açık konusunda da değerlendirme yapan Şimşek, enerji fiyatlarındaki artışların beklentileri etkilediğini ifade etti. Türkiye'nin cari açığının yönetilebilir seviyelerde olduğunu belirten Bakan, dış borç ve finansman göstergelerinde iyileşme olduğunu dile getirdi.

EŞEL MOBİL UYGULAMASININ MALİYETİ AÇIKLANDI

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlara karşı uygulanan Eşel Mobil sistemiyle ilgili de konuşan Şimşek, uygulamanın bütçeye etkisine ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 400 milyar liralık bir gelirden vazgeçildiğini belirtti.

Bakan, özellikle mazotta yıl sonuna kadar kısmi sübvansiyon uygulamasının devam edeceğini belirterek, tarım ve rekabet gücü açısından bu alanın önemine dikkat çekti.

"BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN EKONOMİ YÖNETİLEBİLİR"

Küresel belirsizliklerin devam ettiğini ifade eden Şimşek, Türkiye ekonomisinin bu süreçte dayanıklı olduğunu söyledi.

Dış borç göstergeleri, rezervler ve finansman ihtiyacı açısından Türkiye'nin daha güçlü bir noktada olduğunu belirten Şimşek, ekonomik programın hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Şimşek, küresel risklere rağmen ekonomi yönetiminin gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirterek, piyasaların yakından takip edildiğini ifade etti.