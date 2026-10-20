Bakan Şimşek'ten 'fon' açıklaması! 10 milyon TL ve üzerinde kazanç sağlayanlar için süreç başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye sürecinin öngörülen hızda ve çerçevede ilerlediğini belirtti. Şeffaflık, etkinlik ve adalet ilkelerini vurgulayan Şimşek, sürecin kamu kaynağı kullanılmadan yürütüleceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin başlangıcında belirlenen temel ilkelerin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Şimşek, çalışmaların bu çerçevede devam ettiğini ifade etti.

“KAMU KAYNAKLARI KULLANILMAYACAK”

Tasfiyede şeffaflık, etkinlik ve adaletin esas alındığını belirten Şimşek, “Burada kamu kaynaklarının kullanılmayacağı hususu çok net bir şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek.” dedi.

ARA ÖDEME FORMÜLÜ GELİŞTİRİLDİ

Nihai tasfiyenin tamamlanmasının zaman alacağını söyleyen Şimşek, süreci hızlandırmak amacıyla bir ara ödeme formülü geliştirildiğini açıkladı.

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Dünyadaki benzer süreçlere işaret eden Şimşek, ABD’deki Madoff vakasını örnek gösterdi. Bu vakada tasfiyenin 2008’de başladığını, ilk ödemelerin 2011’de yapıldığını ve sürecin 2017’de tamamlandığını aktardı.

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KÜÇÜK YATIRIMCILARA VE PARA PİYASASI FONLARINA ÖNCELİK

Verdiği örneğin yalnızca bir perspektif sunmayı amaçladığını belirten Şimşek, Türkiye’de sürecin çok daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.

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Şimşek, tasfiye kapsamında küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirileceğini de ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye kanununun yasalaşmasının ardından fonlardaki kaynakların durumuna göre 1 milyon TL’ye kadar ara ödemelerin hızla yapılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin bilgi verdi. Nihai ödemelerin, hukukun öngördüğü şekilde yatırımcıların fonlardaki pay oranları doğrultusunda gerçekleştirileceğini belirten Şimşek, bu konuda tereddüt bulunmadığını söyledi.

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ARA ÖDEMELER İÇİN KANUNUN ÇIKMASI BEKLENİYOR

Ara ödemeye yönelik düzenlemeyi içeren tasfiye kanununun TBMM’de görüşüldüğünü ve Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini belirten Şimşek, yasanın kabul edilmesinin ardından ödemelerin başlayacağını ifade etti.

Şimşek, fonlardaki kaynakların durumuna bağlı olarak 1 milyon TL’ye kadar ödemelerin hızlı bir şekilde yapılacağını açıkladı.

SPK VE MKK HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

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Kanunun ne zaman kabul edileceğinin Meclisin takdirinde olduğunu vurgulayan Şimşek, düzenlemenin bu hafta yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin kesin bir tarih vermedi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kurumu ve diğer ilgili kurumların hazırlıklarını tamamladığını belirten Şimşek, tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Ziraat Bankası ve İş Bankası’nın görevlendirildiğini söyledi.

45 BİN 747 HESABA 40,8 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiyeye alınan 131 fonun 66’sında sürecin tamamlandığını açıkladı. Üç portföy yönetim şirketindeki tasfiye kapsamında 45 bin 747 hesaba toplam 40,8 milyar lira ödendiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin son durumu paylaştı. Sürecin olağan ve olağanüstü tasfiye olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Şimşek, mali yapıları nispeten yönetilebilir olan portföy yönetim şirketleri için olağan tasfiye uygulandığını söyledi.

131 FONUN 66’SINDA TASFİYE TAMAMLANDI

Yedi portföy yönetim şirketinin bünyesindeki toplam 131 fonun tasfiyeye alındığını hatırlatan Şimşek, bu fonlardan 66’sının olağan tasfiye kapsamında tamamen tasfiye edildiğini açıkladı.

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Şimşek, geçen hafta itibarıyla A1 Capital, Pardus ve Bulls olmak üzere üç portföy yönetim şirketinde tasfiyenin tamamlandığını belirterek, “Burada 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar lira ödendi ve normal tasfiye başarılı bir şekilde gerçekleşti.” dedi.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA VE PARA PİYASASI FONLARINA ÖNCELİK

Sürecin temel ilkelerinden birinin küçük yatırımcıların ve para piyasası fonlarının önceliklendirilmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, tasfiyesi tamamlanan üç şirketteki para piyasası fonu yatırımcılarının zarar yaşamadığını söyledi. Şimşek, söz konusu yatırımcıların 17 Eylül’e göre yüzde 1,43 ilave getiri elde ettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bakın, para piyasası fonları, hisse senedi ağırlıklı fonlar. Oradaki, siz de başlangıçta ifade ettiniz girişte, hisse senedi değerleri şişirilmiş olduğu için, yani şirketin temellerinden bağımsız bir şekilde, fiktif bir şekilde değerler arttığı için, bu değerler de düşüşte olduğu için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar yaklaşık yüzde 58'ini alabildiler. Neye göre? 17 Eylül'deki değere göre. Yani yüzde 42 daha düşük bir ödeme aldılar. Ama bu tamamen hisse senetlerinin değerlerinin düşüşünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla tasfiye edilen, normal tasfiyeye tabi tutulan üç portföy yönetim şirketinin 66 fonunda para piyasası fonundakiler 17 Eylül'deki değeri neyse aldılar. Üzerine bir de yüzde 1.43 getiri aldılar. Hisse senedi, fiyatları şişkin olmayan fonlar yine daha yüksek şekilde geri dönüş aldılar.

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Bizde tasfiye öngörülenden çok daha hızlı, çok daha etkin ve şeffaf bir şekilde gidiyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu, hedef portföy yönetim şirketinin de fonlarını normal tasfiyeye tabi tutmaya karar verdi. Neden? Çünkü bu portföy yönetim şirketinin sahipleri, yöneticileri portföy yönetim şirketine getirip varlıkları ve parayı geri koydular. Dolayısıyla SPK ikna edilmiş olmalı ki burada da normal bir tasfiyeye tabi olacak. Burada da büyük ihtimalle öncekiler gibi olma ihtimali yüksek görünüyor ama tabii bunda sonuçta Ziraat Bankası biliyorsunuz bu portföy yönetim şirketinin tasfiyesinden sorumlu. Elimizdeki veriler şunu gösteriyor. Hedef portföy yönetim şirketinde 31 tane fon var. Bunun dördü para piyasası fonu. Toplamda 23.925 hesap var. Dolayısıyla bizim amacımız, yani kurumlarımızın amacı bu hafta itibariyle Hedef Portföy Yönetim şirketini de normal tasfiye sürecine tabi tutup bu süreci tamamlamak. Dolayısıyla yedi portföy yönetim şirketinin dördü muhtemelen bu hafta sonu itibariyle kesinlikle arz eden bir durum yok. Çünkü sorumlu kurum, yani tasfiyeden sorumlu Ziraat Bankası.

10 MİLYON TL VE ÜZERİ KAR SAĞLAYANLAR İÇİN SÜREÇ BAŞLATILDI

Önemli kaynak, belli eşik değerler belirlendi bu fonların doğumundan sonuna kadar ilk aşamada 10 milyon TL ve üzerinde getiri kazananlara başvurulacak. 10 milyon TL ve üzeri kar sağlayanlar için süreç başlatıldı, gönüllü iade hesabına ödeme yapılması istenecek.

BİRLİKTE HAREKET EDENLERİN MAL VARLIKLARINA BAŞVURULACAK!

Fonlarda kalan haklar saklı ve üzerine gideceğiz. Birlikte hareket edenlerin mal varlıklarına başvurulacak, hepsi tespit edildi ve savcılara iletildi."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında yaptırımların artırılacağını, gözetim ve denetimin güçlendirileceğini açıkladı. Şimşek, kalıcı düzenlemenin tasfiye süreci tamamlandıktan sonra şekillendirileceğini belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK: PİYASA BOZUCU FAALİYETLERE YAPTIRIMLAR ARTIRILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarının mevcut süreçten daha sağlıklı bir yapıyla çıkacağını söyledi. Kalıcı yasa tasarısına ilişkin taslağın oluşturulduğunu belirten Şimşek, düzenlemeye tasfiyenin tamamlanmasının ardından daha sakin bir değerlendirmeyle şekil vermek istediklerini ifade etti.

PİYASA BOZUCU İŞLEMLERE DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR

Şimşek, piyasa bozucu faaliyetler, koordineli hareketler ve içeriden öğrenenlerin işlemlerine yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı. Gözetim ve denetimin de güçlendirileceğini belirten Şimşek, piyasa denetimi yapan kurum ve kuruluşların kapasitesinin artırılacağını söyledi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEK GÖSTERDİ

2001 bankacılık krizinden önemli dersler çıkarıldığını vurgulayan Şimşek, bu süreçte atılan adımların bankacılık sektörünü güçlendirdiğini ifade etti.

Şimşek, 2008 krizinde dünyada 1400 bankanın battığını, Türkiye’deki bankaların ise ilave sermayeye dahi ihtiyaç duymadığını belirterek sermaye piyasalarının da yaşanan süreçten güçlenerek çıkacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında denetimi ve şeffaflığı güçlendirmeye yönelik adımları anlattı. Kurumların kapasitelerinin yeniden tasarlanarak güçlendirileceğini belirten Şimşek, gerektiğinde birkaç yüz vergi müfettişinin ilgili kurullarda görevlendirileceğini söyledi.

PERSONEL ÜCRETLERİNDE DÜZENLEME YAPILACAK

Şimşek, denetim kapasitesini artıracak adımlar kapsamında ilgili kurullarda görev yapan personelin ücretlerinde de düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Piyasa bozucu faaliyetlere karşı çok güçlü tedbir ve yaptırımlar getirileceğini vurguladı.

DÜZENLEMENİN BU YIL MECLİSE SUNULMASI HEDEFLENİYOR

Fon rehberiyle şeffaflığı artıran ve manipülasyonların önünü kapatmayı amaçlayan birçok düzenleme yapıldığını belirten Şimşek, hazırlanan düzenlemeyi bu yıl TBMM’ye sunmayı ve kabul edilmesini umut ettiklerini ifade etti. Şimşek, fon rehberinin uygulanmasında ise erteleme olmayacağını söyledi.

Bakan Şimşek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Özel fonlar TEFAS'a açılmasa bu sorunlar yaşanmayacaktı, bu düzenlemeleri yapacağız ama aşırı regülasyon da piyasanın gelişimini engeller.

Koordineli işlemler konusunda sürekli yaptırım ve güvenli süreç, ikincisi açıklanan fiili dolaşım oranlarının bağımsız kurumca doğrulanması önemsediğimiz iki konu. Muhtemelen gelecek ay kapsamlı bir düzenleme için istişareler yapılacak ve TBMM'ye sunulacak.

Bu türden bir fon meselesinin yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılacak, tamahkarlara ve sahtekarlara bırakılmayacak kadar önemli bir alan. Yaptırımlara ve denetimlere ek olarak, bulaşıcılığın da nasıl önleneceği konusunda çalışacağız. Sistemik risk olmadığını, doğrudan etkilerin sınırlı dolaylı etkilerin bir süre daha yaşanabileceğini başından itibaren söyledik.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE RİSK VAR MI?

Bankacılığa bulaşma riski yok denecek kadar az, bankaların fonlarada risk altındaki tutarı 1,3 milyar TL ve bu da 10 binde 2'ye denk geliyor.

'FONLARDAN ÇIKIŞ DURDU'

Geçen hafta cuma günü itibariyle fonlardan çıkış durdu. Fonlardan 644 milyar TL çıktı, 287 milyar TL'si yabancı çıkışları, çıkan para mevduata geçti. Bankalar dahil özel sektör tahvil piyasası büyüklüğü 1 trilyon TL.

Manipülasyona dahil olmayanlarla ilgili kredi garanti fonu kapsamında sektör bir süreç yürütürse buna olumlu bakarız ama biz Bakanlık olarak taraf olmayacağız, kamu kaynağı kullandırmayacağız. MSCI'ın açıklaması son derece yapıcı, talepleri son derece makul ve süre vermiş olması bizim için önemli.

TÜRKİYE EKONOMİSİ SON 3 YILDA ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINI İSPAT ETTİ

Son dönemde tüm gelişmekte olan ülkelerden çıkış söz konusu, riskten bir kaçış var, petrol fiyatlarındaki artış, küresel faiz artırımları da bunda etkili, MSCI'ın tümü %4 aşağıda, sadece bizdeki fon sorunundan endeks düşmüş gibi algılanmamalı, tüm bu gelişmelerden bağımsız değerlendirilemez bu süreç. Türkiye ekonomisi son 3 yılda şoklara karşı dayanıklılığını ispat etti.

Türk sermaye piyasası çok daha güçlü bir hale gelecek ve dünyadan da sermaye çekecek. Önceliğimiz tasfiye sürecinin etkin, şeffaf ve hızlı şekilde tamamlanması, Meclis'ten geçer geçme de başka ülkelerle kıyaslanmayacak kadar hızlı tamamlanacak.

"REEL SEKTÖRDE GÜÇLÜ ŞEKİLDE İSTİHDAMI DESTEKLEYECEĞİZ"

Sadece para politikası değil, makroihtiyati tedbirler üzerinden de bakıldığında bir yavaşlama olursa, hızla tepki verebiliriz, Bizim bu yıl bütçe açığı temkinli tahminimiz %3,1 düzeyinde ve gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının yarısı düzeyinde.

Fon meselesinin dolaylı etkileri olabilir ama müdahale için alanımız var. Reel sektörde güçlü şekilde istihdamı destekleyeceğiz. Küresel arka plan hiç bu kadar zorlu olmamıştı.

"KURUMLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Çok büyük olasılıkla geçici yavaşlama olsa da, bu dezenflasyonist bir süreçtir ve hareket alanımızı genişletir, yine de biz seyirci olmayacağız.

Programı sürekli gözden geçirip güncelliyoruz, fon piyasasını da küçümsemiyoruz ve tekrarlanmaması için gerekeni yapıyoruz, kurumları güçlendireceğiz. Fon konusunda kamu kaynağı kullanmayacağız ama reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz."