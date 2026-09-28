Bakan Şimşek’ten fon soruşturmasına ilişkin açıklama: “Gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, piyasa bozucu işlemlere karşı hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finansal sistemin sağlıklı işleyişinin korunması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiğini ifade etti.

“REEL SEKTÖRÜN KAPASİTESİNİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ”

Ekonominin üretim gücünü desteklemenin önemine dikkat çeken Şimşek, reel sektörün yatırım ve istihdam kapasitesinin korunmasının temel öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

Şimşek açıklamasında, “Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

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Bakan, ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

PİYASA BOZUCU İŞLEMLER İÇİN HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

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Finansal piyasalarda düzeni bozabilecek işlemlere yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Şimşek, bu kapsamda hukuki süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

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Şimşek, piyasa bozucu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağını belirterek, yatırımcıların endişelerini azaltmaya yönelik mesaj verdi.

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Açıklamada, “Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır” denildi.

FON YATIRIMCILARININ HAKLARI GÖZETİLİYOR

Bakan Şimşek, yatırımcıların yasal haklarının korunması konusunda Adalet Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışıldığını açıkladı.

Finansal piyasalarda güven ortamının devam etmesi için gerekli mekanizmaların işletildiğini belirten Şimşek, sürecin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

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“LİKİDİTE DAHİL GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Piyasalardaki gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, ihtiyaç duyulan alanlarda tedbirlerin devreye alınacağını kaydetti.

Şimşek, özellikle piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanması konusunda gerekli adımların atılacağını belirterek, “Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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“YETKİLİ KURUMLARIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLMELİ”

Bakan Şimşek, kamuoyuna da süreçle ilgili yalnızca yetkili kurumların yaptığı resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

Şimşek, açıklamasında, “Kamuoyunun, süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.