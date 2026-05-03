Bakan Uraloğlu: 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

03.05.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#Abdulkadir Uraloğlu#Hızlı Tren#Ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Uraloğlu, projenin Tarsus tünel geçişinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Uraloğlu, gazetecilere, projenin Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar giden 312 kilometrelik hızlı demir yolu hattından oluştuğunu söyledi.

Projenin hem kuzeye hem de doğuya doğru devamını planladıklarını anlatan Uraloğlu, projenin Tarsus geçişindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüyle ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yeraltına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk."

Söz konusu hizmetle 90-100 bin metrekarelere varan bir alanı kazandıklarına dikkati çeken Uraloğlu, bu yatırımın kıymetli bir imalat olduğunu ifade etti.

"Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz"

Mersin'de bütün ulaşım modlarında çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demir yolunda inşallah Mersin ile Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin aynı zamanda kuzeye doğru da gideceğini, mevcutta bir hattın olduğunu belirterek, "Aksaray-Ulukışla Yenice arasındaki hızlı tren hattının ihalesini yaptık. İlk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacak

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi sadece bölgesel bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası lojistik ağlara entegre edecek stratejik bir koridorun parçası olacak.

Söz konusu hat, ilerleyen süreçte Ovaköy üzerinden Basra Körfezi'ne kadar uzanan Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacak ve bu entegrasyonla Fav Limanı'na gelen yükler, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Mersin Limanı ise bu sürecin Akdeniz'e açılan en önemli lojistik kapılarından biri olarak öne çıkacak.

Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.

Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 3 yıldıza teklif kapıda, kasa dolacak
Okul saldırısında hayatını kaybeden kızı için Türk bayrağı istedi! ‘Cennette seninle yine kavuşacağız’
İsrail basını Beylikova projesini yazdı! ‘Çin’e meydan okuyacak hamle ile Türkiye küresel güç olma yolunda’
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
SON DAKİKA | İspanya Başbakanı Sanchez’in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan reklam filmine tepki! 'Annelik değersizleştirilecek bir kavram değildir'
Iğdır'da akılalmaz olay! Arı saldırısı 400 koyunu telef etti