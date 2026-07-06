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UzmanparaBakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'dan sonra Ankara'ya 5G destekli akıllı yol
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Bakan Uraloğlu açıkladı! İstanbul'dan sonra Ankara'ya 5G destekli akıllı yol

06.07.2026 - 11:19 | Son Güncellenme:

#Akıllı Ulaşım#5G Destekli Yollar#Ankara Çevre Yolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bağlantılı ve otonom araç teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru'nda elde edilen tecrübeyi, Ankara'ya taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu açıkladı İstanbuldan sonra Ankaraya 5G destekli akıllı yol

Bakan Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında, Türkiye'nin önemli bir altyapı oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin trafik güvenliği, seyahat konforu ve ulaşım verimliliğini artıran teknolojiler arasında yer aldığını ifade etti.

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Uraloğlu, Türkiye'nin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Test ve Uygulama Koridoru'nun, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında oluşturulduğunu anımsatarak, yaklaşık 40 kilometrelik bu güzergahta, 5G haberleşme altyapısıyla araçlar, yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleri arasında veri alışverişini test etmeye devam ettiklerini aktardı.

Söz konusu koridorda elde edilen deneyimlerin, yeni projelere yön verdiğini vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında elde ettiğimiz tecrübeyi, şimdi Ankara'ya taşımayı hedefliyoruz. Ankara Çevre Otoyolu, K-AUS çalışmalarının ikinci fazı kapsamında değerlendiriyoruz. Ankara Çevre Otoyolu'nda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemlerimizi bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerine uyumlu hale getiriyoruz."

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"Kara yolu ağı anlık olarak izlenebiliyor"

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Proje kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğinin altını çizen Uraloğlu, araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti. Türkiye genelinde akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi başta olmak üzere, farklı bölgelerde kurulan merkezler aracılığıyla kara yolu ağının anlık olarak izlenebildiğini bildirdi.

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Uraloğlu, kara yollarında sinyalizasyon, olay algılama, elektronik ücret toplama, tünel kontrol, görüntü ve izleme sistemleri, meteorolojik bilgi istasyonları, araç algılayıcılar, değişken mesaj ve trafik işaretlerinin yaygın şekilde kullanıldığını belirtti.

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Akıllı ulaşım sistemleri altyapısının, ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Uraloğlu, "Toplam 20 bin 141 kilometrelik fiber optik ağı, karayollarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 7 bin 931 kilometrelik kesimi tamamladık. Yaklaşık 12 bin 210 kilometrelik kesimde ise hem yapım, hem de proje çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma altyapısını dijitalleşme ve akıllı ulaşım teknolojileriyle güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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