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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren müjdesi! Ankara-Kayseri arası kısalıyor

19.10.2026 - 10:57 | Son Güncellenme:

#Yüksek Hızlı Tren#Ankara-Kayseri#Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde fiziki ilerlemenin yüzde 50’yi aştığını yapay zekayla üretilmiş bir videoyla duyurdu. Bakan Uraloğlu’nun, “Hele gardaş, Kayseri’mize de yüksek hızlı tren yakışır!” diyerek paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki son durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

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Uraloğlu, “Hele gardaş, Kayseri’mize de yüksek hızlı tren yakışır!” diyerek paylaştığı video ya şu sözlerle devam etti:

Erciyes’in gölgesindeki Kayseri’yi yüksek hızlı tren ağına bağlayarak Başkent’e ulaşımını hızlandırıyor, Anadolu’nun bağrındaki mesafeleri kısaltıyoruz. Kayseri’nin üretim gücünü ve bölgenin ticaretini destekleyen demiryolu yatırımlarımızla Türkiye’nin kalkınma yolunu büyütüyoruz.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren müjdesi Ankara-Kayseri arası kısalıyor

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Bakan Uraloğlu’nun paylaşımı kısa sürede viral oldu. Paylaşım, kısa sürede başta Kayserililer olmak üzere güzergahın geçtiği diğer il ve ilçelerin yerel yöneticileri tarafında da beğeni ve yorumlarla karşılık buldu.

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"ANKARA-KAYSERİ ARASI 1 SAAT 45 DAKİKAYA DÜŞECEK”

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Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade etti.

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Uraloğlu, “Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız.” açıklamasında bulundu.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren müjdesi Ankara-Kayseri arası kısalıyor

YERKÖY-KAYSERİ HATTINDA 5 İSTASYON YER ALACAK

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki istasyonlara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demiryolu ulaşımını güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı tren müjdesi Ankara-Kayseri arası kısalıyor

"YILDA 5,5 MİLYON YOLCU VE 13.5 MİLYONTON YÜK TAŞINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR”

Projenin yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13.5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz.” dedi.

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Hattın Orta Koridor üzerinde yer aldığına da dikkati çeken Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

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“25 ALTGEÇİT VE 91 MENFEZİN YAPIMINI TAMAMLADIK”

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edileceğini belirtti.

Uraloğlu, “Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, tünel kazıları ile köprü yapım çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.

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