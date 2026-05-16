Bakan Uraloğlu: Ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar

16.05.2026 - 14:53 | Son Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Modern bir kara yolu ağı, üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar." dedi.

Bakan Uraloğlu, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çalışma arkadaşlarından projeyle ilgili detaylı brifing aldıklarını, güzergah üzerindeki ilerlemeyi yerinde incelediklerini anlatan Uraloğlu, "Tüm bölgenin ve Tokatlı hemşehrilerimizin heyecanla beklediği bu projeyle aziz milletimizin hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Son günlerde ilimizde etkili olan aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelan afetleri nedeniyle tüm Tokatlı hemşehrilerimize ve bölgemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a şükür, ilgili kurumlarımızın aldığı önlem ve vatandaşlarımıza yapılan zamanlı uyarılar sayesinde can kaybı yaşanmadı. Devletimiz, yaraların sarılması ve vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için tüm imkanlarıyla burada, Tokat'ın yanındadır. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve kara yolu yatırımlarının sadece yol yapmak değil, ekonomiyi canlandırmak anlamına geldiğini dile getiren Uraloğlu, "Ticareti hızlandırmak, turizmi geliştirmek, istihdamı artırmak ve bölgeler arası kalkınmayı eşit kılmaktır. Modern bir kara yolu ağı üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar. Her kilometre bölünmüş yol, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek işletmelerin rekabet gücünü yükseltir, lojistik maliyetlerini düşürür ve yeni yatırımları bölgeye çeker. Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık." diye konuştu.

Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat'ın sadece şehirlerden bir şehir olmadığını belirten Uraloğlu, "Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası, İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir. Tokat sıradan bir şehir değil, tarihin her döneminde önemli bir zanaat ve üretim merkezi oldu. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasıyla da önemini her zaman korudu." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Tokat'ın ulaşım ağının ve haberleşme altyapısının gelişmesi için büyük projeler hayata geçirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 295 kilometre artırarak 311 kilometreye yükselttik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 16 kilometreden 330 kilometreye ulaştırdık. Tokat-Turhal-Amasya yolu, Tokat-Çamlıbel yolu, Aybastı-Reşadiye yolu, Tokat Havalimanı Kavşağı ve bağlantı yolu ve Tokat Çevre Yolu gibi çok önemli kara yolu projelerini tamamladık. Tokat-Niksar yoluyla birlikte Turhal-Zile-6. Bölge Hududu yolu, Korgan-Çamiçi yolu, Amasya-Turhal arası ikmali gibi 7 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Yılların hikayesi Çamlıbel Tüneli'nin ihalesini de yaptık, yakında yapım çalışmalarına başlayacağız."

Bakan Uraloğlu, daha sonra Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret etti. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir ile MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da katıldı.

 

 

