Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Uraloğlu: Son 14 yılın en yüksek mayıs ayı kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık
HaberlerUzmanpara

Bakan Uraloğlu: Son 14 yılın en yüksek mayıs ayı kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık

22.06.2026 - 14:16 | Son Güncellenme:

#Ulaştırma Bakanlığı#Kruvaziyer Turizmi#Denizcilik İstatistikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 169’a, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 10,8 artışla 257 bin 897’ye ulaştı. Böylece mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık" dedi.

Bakan Uraloğlu: Son 14 yılın en yüksek mayıs ayı kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Mayıs ayına ait kruvaziyer ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde; limanlarımıza gelen kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 324’e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 3,9 artışla 455 bin 580’e ulaştı" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu, ayrıca, "2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artışla 169’a, kruvaziyer yolcu sayısı ise yüzde 10,8 artışla 257 bin 897’ye ulaştı. Böylece mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.

KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bakan Uraloğlu, mayıs ayında Kuşadası Limanı’na 75 kruvaziyer ile 127 bin 670 kruvaziyer yolcu, İstanbul limanlarına 31 kruvaziyer gemi ile 59 bin 176 kruvaziyer yolcu, Bodrum Limanı’na 11 kruvaziyer ile 10 bin 889 kruvaziyer yolcu ve diğer limanlara da 52 kruvaziyer ile 60 bin 162 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. 5 aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, "2026 yılının ilk 5 ayında Kuşadası Limanı'na 129 kruvaziyer uğrak yaptı. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 66 gemi ile İstanbul limanları, 26 gemi ile İzmir Alsancak Limanı takip etti. Kuşadası Limanı, 189 bin 141 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 115 bin 323 yolcu ile İstanbul limanları, 51 bin 202 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 99 bin 914 kruvaziyer yolcu ile diğer limanlar takip etti" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR
3 saniyede infaz Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma
3 saniyede infaz! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olmuştu Kahramanmaraşta defnedildi
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olmuştu! Kahramanmaraş'ta defnedildi
Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtmıştı AVMde denetim pahalıya patladı
Kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtmıştı! AVM'de denetim pahalıya patladı
Milyonlarca firmaya fatura uyarısı Kurala uymayan 17 milyon TL öder
Milyonlarca firmaya 'fatura' uyarısı! Kurala uymayan 17 milyon TL öder
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginTrump’la Bibi’nin simbiyotik bağı!
Cem Kılıç
Cem KılıçKıdem tazminatı hakkında her şey
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerDeğişimcilerde partileşme süreci
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNATO öncesi ziyaretler ve mesajları
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalTrump’ı ne kadar tanıyoruz?
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluBürgenstock’ta zorlu müzakere
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesTürkiye’nin dünyaya açılan nakil başarısı
Asu Maro
Asu MaroHayat bazen tatlıdır
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerNeden Sürekli Aynı Sorunları Konuşuyoruz?
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısına başkanlık etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel cephesinden Yürüyüş Partisi iddialarına cevap İşgal durumu devam ederse farklı arayışlar olacak
Özgür Özel cephesinden 'Yürüyüş Partisi' iddialarına cevap! 'İşgal durumu devam ederse farklı arayışlar olacak'
Kedisini ararken metruk binaya girdi Erkek cesedi buldu
Kedisini ararken metruk binaya girdi! Erkek cesedi buldu