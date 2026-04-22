Bakan Uraloğlu: "Şu anda Türkiye'de bir jet yakıtı problemi yok"

22.04.2026 - 17:11 | Son Güncellenme:

#Jet Yakıtı#Türkiye#Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki jet yakıtı durumuna ilişkin, "Dünyayı da takip ediyoruz. Petrol yüzde 50-60 artmışken jet yakıtı iki katından fazla artmış durumda. Türkiye, jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil. Tersine ihracatçısı bir ülke ve şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur" dedi.

Bakan Uraloğlu, İSO Meclis Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD-İsrail ve İran savaşında ateşkes süresinin uzatıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "İlk anda bizim İran'da kalan bir uçağımız vardı, onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. Türk Hava Yolları'nın uçağını da inşallah bugün, belki yarın getireceğiz. Hâlâ hava sahası kapalı olan ülkeler var. Bu ülkelere biz şu anda bir uçuş planlamıyoruz. Nereler var; Suriye'nin güneyi, İsrail zaten bizim bir uçuşumuz yoktu, İran, Irak, Kuveyt. Buralara hava sahaları kapalı olduğu için uçuş planlamıyorduk. Biz esasında gerekli tespitleri yaparak inisiyatifi birazcık da hava yolu operatörlerimize bırakıyoruz. Şu an itibarıyla ana taşıyıcılarımız olan Türk Hava Yolları ve Pegasus mayıs ayı sonuna kadar bu uçuşları iptal etmiş durumdalar ama şu ateşkes sürecinin netleşmesi durumunda bunun hemen gözden geçirilmesi söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.
İran'ın Türkiye'ye uçma talebinin olduğunu belirten Uraloğlu, bunu değerlendirdiklerini, ilk etapta böyle bir imkan olabileceğini, sonrasında da gelişmelere göre karar vereceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu ayrıca, "Yani içinde 200-300 kişi olan uçağın risk almıyor olması lazım. Birinci derecedeki hassasiyetimiz bu" diye konuştu.

"Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur"

