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Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçti

23.06.2026 - 10:55 | Son Güncellenme:

#Ulaştırma Bakanlığı#Hürmüz Boğazı#Basra Körfezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı" dedi.

Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazını güvenli şekilde geçti

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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