Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Uraloğlu'ndan ebeveynlere yaz tatilinde çocukların internet kullanımını izleme önerisi
HaberlerUzmanpara

Bakan Uraloğlu'ndan ebeveynlere yaz tatilinde çocukların internet kullanımını izleme önerisi

29.06.2026 - 11:30 | Son Güncellenme:

#Dijital Ebeveynlik#Çocuk Güvenliği#İnternet Kullanımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ebeveynlere yaz tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bakan Uraloğlundan ebeveynlere yaz tatilinde çocukların internet kullanımını izleme önerisi

Uraloğlu, AA muhabirine, yaz tatilinin öğrencilerce verimli ve faydalı geçirilebileceğini söyledi. İnternetin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Uraloğlu, teknoloji devrimi içinde doğanların, çocukluklarını dijital dünyada geçirdiğini ifade etti. Uraloğlu, ekranlarla iç içe bulunan, internet üzerinden sosyalleşen, sokak oyunları yerine ekran oyunlarıyla eğlenen çocukların tamamen yeni ve farklı şekilde hayatı öğrendiğini dile getirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Uraloğlu, ebeveynlerin bu konularda daha sorumlu davranması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Ebeveynler, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve gelişimini önemsemeli, onların faydalı, eğitici ve doğru içeriklerle buluşmasına yardım etmelidir. Televizyon dahil bütün ekranlar ve internetle sağlıklı ilişki kurabilmek için, doğru dijital alışkanlıklar edinme konusunda çocuklara yol gösterilmeli, zaman sınırlamaları getirilerek internet kullanımında ölçülü olmaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, yaz tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanımı, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar."

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREv alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik!Haberi Görüntüle

"EĞİTİCİ OYUNLAR TERCİH EDİLMELİ"

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

"Aşırı dijital yüklenme"nin çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebileceğine dikkati çeken Uraloğlu, ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocukların teknoloji kullanımı konusunda "besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji" ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebileceklerini anlattı.

Haberin Devamı

Uraloğlu, çocukların sanal dünyada karşılaşacakları kötü niyetli kişilere, oyun görünümündeki tehlikeli akımlara ve zararlı içeriklere karşı korumanın iyi birer "dijital ebeveyn" olmanın en önemli yolu olduğunu dile getirdi.

İnternet ve sosyal ağlarda çocukların video izleme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi alışkanlıklarının takibinin önem taşıdığını söyleyen Uraloğlu, "Dijital platformlarda oynanan çevrim içi oyunlarda çocukların zihinsel, kültürel, sosyal gelişimini destekleyen eğitici oyunlar tercih edilmeli." dedi.

Haberin Devamı

"İNTERNETTE HER KARŞILAŞILAN BİLGİ DOĞRU VE GÜVENİLİR DEĞİL"

Uraloğlu, dijital oyunların eğitim amaçlı kullanılmasıyla çocukların eğlenerek öğrenmesinin mümkün hale geldiğini belirterek, savaş, ölüm, şiddet, kavga, cinsellik ve İslamofobi ögeleri içeren dijital oyunlardan uzak durulmasının önem taşıdığını bildirdi.

Haberin Devamı

İnternette doğru bilgiye ulaşma yöntemini, "bilgiye farklı kaynaklardan ulaşmak, eleştirel bakış açısı geliştirmek ve bilgileri kıyaslamak" olarak aktaran Uraloğlu, "İnternette her karşılaşılan bilgi doğru ve güvenilir değil." diye konuştu.

Uraloğlu, internet ve sosyal medyadaki şüpheli linklere tıklanmaması, güvenilir olmayan mecralardan alışveriş yapılmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması, bu ortamların gizlilik ve mahremiyet bilinciyle kullanılması gerektiğini söyledi.

Çocukların mahremiyet algısının zayıf olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Onların internette kolayca aldatılmalarının en önemli nedeni, hangi bilgileri paylaşacaklarını bilmemeleridir. Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadığı kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır."

Haberin Devamı

Uraloğlu, internet ve ekranların ödül, sosyalleşme ve oyun alanı olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, teknolojinin amaç ve oyuncak gibi değil, araç olarak kullanılması gerektiğini anlattı.

Çocukların, ekranın da etkisiyle daha hareketsiz bir yaşam sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, bu durumun yol açacağı olumsuzluklara karşı fiziksel aktivitelerin çoğaltılabileceğine işaret etti.

Uraloğlu, ebeveynlerin, "https://www.guvenlinet.org" adresinden yararlanarak hem kendilerini hem de çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruyabileceği bilgisini vererek, internette ve sosyal medyada karşılaşılan zararlı içeriklerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Bilgi İhbar Merkezine "https://www.ihbarweb.org.tr" adresinden iletilebileceğini sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Başarabilen 2 ülke var KAAN, Avrupa ülkelerine göz kırpıyor
Başarabilen 2 ülke var! KAAN, Avrupa ülkelerine göz kırpıyor
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Aykut Kocaman yanıtı Diego Carlos krizi: Tutanak tutturduk
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Aykut Kocaman yanıtı! Diego Carlos krizi: Tutanak tutturduk
Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik
Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Tapuda değişiklik!
Genç kadın iş arkadaşını beklerken kabusu yaşadı Aracına zorla binen zanlı bıçak zoruyla götürdü
Genç kadın iş arkadaşını beklerken kabusu yaşadı! Aracına zorla binen zanlı bıçak zoruyla götürdü
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirŞiir ve NATO günlerinde Milliyet...
Tunca Bengin
Tunca Benginİki CHP’de de kaybet kaybet kaygısı!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİkale imzası ne işe yarar?
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerSürdürülebilir barışın ekonomik boyutu
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşDepremlere hazır mıyız?
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalBöyle bir NATO’ya ihtiyacımız yok
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSıcakta neden daha çabuk yoruluruz?
Asu Maro
Asu MaroYoko Ono dokunmaya, hissetmeye, hayal etmeye çağırıyor
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Dünyasında Astronominin Felsefe İle İlişkisinin Yörüngesi
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teksastan Ankaraya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız
Öğrenci affında yeni gelişme Üniversiteye dönüş için sona gelindi
Öğrenci affında yeni gelişme! Üniversiteye dönüş için sona gelindi
2026da 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
2026'da 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Aile içi şiddet nedeniyle tutuklanan muhtar görevden alındı
Aile içi şiddet nedeniyle tutuklanan muhtar görevden alındı