Bakan Uraloğlu'ndan ebeveynlere yaz tatilinde çocukların internet kullanımını izleme önerisi

Uraloğlu, AA muhabirine, yaz tatilinin öğrencilerce verimli ve faydalı geçirilebileceğini söyledi. İnternetin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Uraloğlu, teknoloji devrimi içinde doğanların, çocukluklarını dijital dünyada geçirdiğini ifade etti. Uraloğlu, ekranlarla iç içe bulunan, internet üzerinden sosyalleşen, sokak oyunları yerine ekran oyunlarıyla eğlenen çocukların tamamen yeni ve farklı şekilde hayatı öğrendiğini dile getirdi.

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Uraloğlu, ebeveynlerin bu konularda daha sorumlu davranması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Ebeveynler, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve gelişimini önemsemeli, onların faydalı, eğitici ve doğru içeriklerle buluşmasına yardım etmelidir. Televizyon dahil bütün ekranlar ve internetle sağlıklı ilişki kurabilmek için, doğru dijital alışkanlıklar edinme konusunda çocuklara yol gösterilmeli, zaman sınırlamaları getirilerek internet kullanımında ölçülü olmaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, yaz tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanımı, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar."

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"EĞİTİCİ OYUNLAR TERCİH EDİLMELİ"

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"Aşırı dijital yüklenme"nin çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebileceğine dikkati çeken Uraloğlu, ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocukların teknoloji kullanımı konusunda "besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji" ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebileceklerini anlattı.

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Uraloğlu, çocukların sanal dünyada karşılaşacakları kötü niyetli kişilere, oyun görünümündeki tehlikeli akımlara ve zararlı içeriklere karşı korumanın iyi birer "dijital ebeveyn" olmanın en önemli yolu olduğunu dile getirdi.

İnternet ve sosyal ağlarda çocukların video izleme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi alışkanlıklarının takibinin önem taşıdığını söyleyen Uraloğlu, "Dijital platformlarda oynanan çevrim içi oyunlarda çocukların zihinsel, kültürel, sosyal gelişimini destekleyen eğitici oyunlar tercih edilmeli." dedi.

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"İNTERNETTE HER KARŞILAŞILAN BİLGİ DOĞRU VE GÜVENİLİR DEĞİL"

Uraloğlu, dijital oyunların eğitim amaçlı kullanılmasıyla çocukların eğlenerek öğrenmesinin mümkün hale geldiğini belirterek, savaş, ölüm, şiddet, kavga, cinsellik ve İslamofobi ögeleri içeren dijital oyunlardan uzak durulmasının önem taşıdığını bildirdi.

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İnternette doğru bilgiye ulaşma yöntemini, "bilgiye farklı kaynaklardan ulaşmak, eleştirel bakış açısı geliştirmek ve bilgileri kıyaslamak" olarak aktaran Uraloğlu, "İnternette her karşılaşılan bilgi doğru ve güvenilir değil." diye konuştu.

Uraloğlu, internet ve sosyal medyadaki şüpheli linklere tıklanmaması, güvenilir olmayan mecralardan alışveriş yapılmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması, bu ortamların gizlilik ve mahremiyet bilinciyle kullanılması gerektiğini söyledi.

Çocukların mahremiyet algısının zayıf olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Onların internette kolayca aldatılmalarının en önemli nedeni, hangi bilgileri paylaşacaklarını bilmemeleridir. Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadığı kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır."

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Uraloğlu, internet ve ekranların ödül, sosyalleşme ve oyun alanı olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, teknolojinin amaç ve oyuncak gibi değil, araç olarak kullanılması gerektiğini anlattı.

Çocukların, ekranın da etkisiyle daha hareketsiz bir yaşam sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, bu durumun yol açacağı olumsuzluklara karşı fiziksel aktivitelerin çoğaltılabileceğine işaret etti.

Uraloğlu, ebeveynlerin, "https://www.guvenlinet.org" adresinden yararlanarak hem kendilerini hem de çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruyabileceği bilgisini vererek, internette ve sosyal medyada karşılaşılan zararlı içeriklerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Bilgi İhbar Merkezine "https://www.ihbarweb.org.tr" adresinden iletilebileceğini sözlerine ekledi.