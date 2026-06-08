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UzmanparaBakan Yumaklı, 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi
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Bakan Yumaklı, 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi

08.06.2026 - 11:28 | Son Güncellenme:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda Denetimleri#İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mayısta 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi

Yumaklı, NSosyal hesabından 1-31 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı. Yurt genelinde, geçen ay toplam 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygularken, 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz."

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