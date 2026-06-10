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UzmanparaBakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik
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Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik

10.06.2026 - 10:12 | Son Güncellenme:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#IPARD 3#Kırsal Kalkınma

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı kapsamında mayıs ayında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı: IPARD 3 kapsamında 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik

Bakan İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırsala yatırım, üretime tam destek. IPARD 3 Programı kapsamında, kırsalda üretim yapan girişimcilerimize mayıs ayında toplam 375,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdik. Kırsalı yerinde kalkındırıyor, 'Türkiye Yüzyılı'nı bereketle inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ödemeler kapsamında; çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 244 milyon 257 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 89 milyon 128 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 24 milyon 815 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 17 milyon 449 bin lira destek sağlandı. (DHA)

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