Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Yumaklı: “TMO üreticilerimize 120 milyar TL tutarında ödeme yaptı”
HaberlerUzmanpara

Bakan Yumaklı: “TMO üreticilerimize 120 milyar TL tutarında ödeme yaptı”

18.08.2026 - 11:56 | Son Güncellenme:

#Tarım Politikaları#Toprak Mahsulleri Ofisi#Hububat Üretimi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Yumaklı, yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO’nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TMO’nun 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürdüğünü aktaran Yumaklı, “Hasat sezonu başında bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık” bilgisini verdi.

Okul zili çalmadan veliye binlerce liralık fatura çıktı! Servis 90 bin TL’yi aştı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİROkul zili çalmadan veliye binlerce liralık fatura çıktı! Servis 90 bin TL’yi aştıHaberi Görüntüle

Bakan Yumaklı, TMO’nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, “Değerli üreticilerimiz müsretih olsunlar. TMO’ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Haberin Devamı

Türkiye’nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Elazığ’da ağılda dehşet! Kurt sandı, tüfeğini ateşledi: Eşini öldürdü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRElazığ’da ağılda dehşet! Kurt sandı, tüfeğini ateşledi: Eşini öldürdüHaberi Görüntüle

Bu süreçte ülkemizin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarımızı da özverili çalışmaları dolayısıyla kutluyorum.”

EN ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren emsal kira kararı
Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren emsal kira kararı!
Afrika ve Basra sıcakları birden geliyor İstanbul için kritik uyarı: Termometreler 36 dereceye çıkacak
Afrika ve Basra sıcakları birden geliyor! İstanbul için kritik uyarı: Termometreler 36 dereceye çıkacak
Galatasarayda Lucas Torreira görüşme odasına Ayrılık iddiaları sonrası sözleşme kararı
Galatasaray'da Lucas Torreira görüşme odasına! Ayrılık iddiaları sonrası sözleşme kararı
Sıfır diye aldı, ekspertiz raporu gerçeği ortaya çıkardı Aracı satarken bunu anlatmak istemiyorum
Sıfır diye aldı, ekspertiz raporu gerçeği ortaya çıkardı! "Aracı satarken bunu anlatmak istemiyorum"
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkMUGEM PROJESİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinDijitale karşı B planınız var mı?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Murat Boz’un ablası’ yalanı!
Eren Aka
Eren AkaOtobüsler neden denetlenmiyor?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYıldız Savaşları hayranlarının heyecanla beklediği müze
İlgili Haberler
Baba oğlunu sudan çıkardı 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü
Baba oğlunu sudan çıkardı! 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü
İçişleri Bakanı Çiftçiden suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi'den suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin paylaşım
Son dakika... Mustafa Bozbey CHPden istifa etti
Son dakika... Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
Son dakika... Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Zarfı İmamoğlu’na verdim
Son dakika... Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Zarfı İmamoğlu’na verdim