Bakan Yumaklı'dan Dünya Gıda Günü mesajı

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Ekim Dünya Gıda Günü"nü kutladı. Gıda güvencesinin sadece milli bir mesele değil tüm insanlığın ortak vicdan sınavı olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

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"Çiftçimizin sabahın ilk ışıklarıyla toprağa döktüğü alın terini, doğanın mucizesi olan bereketi israf etmek, sadece bugüne değil yarınlarımıza yapılmış en büyük haksızlıktır. Gıdamızı korumak, toprağa, emeğe, insanlığa ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmaktır. Her lokmanın kıymetini bildiğimiz, israfsız sofralar ve bereketli yarınlar dileğiyle."