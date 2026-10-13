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Bakanlık açıkladı: Çiftçinin ton başına alacağı ücret netleşti

13.10.2026 - 17:11 | Son Güncellenme:

#Türkşeker#Şeker Pancarı#Tarım Ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜRKŞEKER’in şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına 3 bin 720 TL olarak belirlediğini duyurdu.

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Bakanlık açıkladı: Çiftçinin ton başına alacağı ücret netleşti

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), 2026-2027 üretim yılı için şeker pancarı alım fiyatını açıkladı.

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Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, şeker pancarının ton başına alım fiyatı, kota tamamlama primi dahil 3 bin 720 TL olarak belirlendi.

ÇİFTÇİNİN TON BAŞINA ALACAĞI ÜCRET NETLEŞTİ

Sözleşmeli üretim modeli kapsamında faaliyet gösteren pancar çiftçileri için belirlenen alım fiyatı, üreticilerin yeni sezondaki ekonomik hesaplamalarında temel göstergelerden biri olacak.

Öte yandan açıklanan rakamın kota tamamlama primini de kapsaması dikkat çekti.

BAKANLIKTAN ÜRETİCİLERE MESAJ

Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyat açıklamasında şeker pancarı üretiminin yalnızca çiftçiler açısından değil, Türkiye’nin stratejik üretim gücü bakımından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak sözleşmeli üretim modelinin çiftçilere alım güvencesi sunduğuna şu sözlerle dikkat çekti:

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“Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçimize alım güvencesi sunan şeker pancarı tarımı, üreticimizin geleceği kadar ülkemizin stratejik üretim gücü açısından da büyük önem taşımaktadır.”

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