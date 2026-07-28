Bakanlık affetmedi! Araba ilanında ceza getiren 2 detay

Bir otomotiv şirketi tarafından satışa sunulan 2026 model Toyota Corolla, 2 milyon 395 bin TL fiyatla ikinci el olarak ilana çıkarıldı. İlanın bilgiler bölümünde aracın kilometresi 6 bin 1 olarak yer alırken, açıklama kısmında ise arabanın 2 bin 700 kilometrede olduğu görüldü.

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Bir sosyal medya kullanıcısının, aracın kampanyalı satış fiyatının üzerinde ve 6 bin kilometre şartı dolmadan ikinci el olarak satışa sunulduğunu Ticaret Bakanlığına bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başvuruda yer alan iddiaların Ticaret Bakanlığı Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından değerlendirildiğini ve gerekli inceleme ile denetim çalışmalarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

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PARA CEZASI KESİLDİ

Kaplan, yapılan inceleme sonucunda ilgili işletmenin kampanyalı satış fiyatının üzerinde satış yaptığı ve 6 bin kilometre şartı dolmadan ikinci el motorlu kara taşıtı satışına ilişkin mevzuata aykırı faaliyette bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

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Bu kapsamda ilgili işletmeye, idari para cezası uygulandığını aktaran Kaplan, ilandaki kilometre bilgisine ilişkin farklılığın da değerlendirildiğini ifade etti.

Kaplan, elektronik ilan platformlarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesine yönelik denetimlerin sürdüğünü belirterek, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, otomotiv piyasasında adil ve rekabetçi ticaret ortamının sağlanması ve yanıltıcı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.