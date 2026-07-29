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Bakanlıktan güvensiz bulunan badminton seti için yasak kararı

29.07.2026 - 14:39 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Güvenlik Denetimi#Badminton Seti

Ticaret Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği belirlenen badminton setinin piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

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Bakanlıktan güvensiz bulunan badminton seti için yasak kararı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki incelemeler sonucunda, 'PUTİ' marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği tespit edilmiştir. Çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek kimyasal içerik nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocukların kullandığı ürünlerde güvenlik standartlarından taviz vermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen etkin piyasa gözetimi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz" denildi. (DHA)

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