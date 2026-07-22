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Bakanlıktan kimyasal risk taşıyan kalemtıraş için yasak kararı

22.07.2026 - 12:46 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Kimyasal Risk#Kalemtraş Yasağı

Ticaret Bakanlığı, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği belirlenen pirinç kalemtıraşın, kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.

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Bakanlıktan kimyasal risk taşıyan kalemtıraş için yasak kararı

Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yapılan denetimler sonucunda, 'Mobidus-Ruppert' markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edilmiştir. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alınmıştır. Özellikle çocuklarımızın günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek hiçbir ürünün piyasada yer almasına müsamaha göstermiyoruz" dedi.

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Ürün güvenliği denetimlerinin, etkin bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Kaplan, "Güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünler hakkında gerekli idari tedbirleri gecikmeksizin uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını önceleyen güvenli üretim, güvenli ticaret ve güvenli tüketim anlayışıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek; özellikle bebek, çocuk ve hassas tüketici gruplarını ilgilendiren ürünlerde tavizsiz bir denetim yaklaşımıyla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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