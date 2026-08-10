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Bakanlıktan klima uyarısı! Bu ayar faturayı yüzde 15 düşürebilir

10.08.2026 - 12:02 | Son Güncellenme:

#Enerji#Klima#Elektrik Tüketimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında artan sıcaklıklar ve daha sık yaşanan sıcak hava dalgaları, klima kullanımını her geçen yıl artırıyor.

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Bakanlıktan klima uyarısı Bu ayar faturayı yüzde 15 düşürebilir

Bakanlık uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre, 2025'te hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoku bulunurken yapılan projeksiyonlarda bu sayının 10 yıllık dönemde yüzde 100 artması bekleniyor. Klima sayısındaki artışa paralel olarak, hanelerde kullanılan klimaların ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 2025'teki 6 bin gigavatsaat seviyesinden 2035'te 12 bin gigavatsaat üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

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SICAKLIK AYARI İLE YÜZDE 15 TASARRUF MÜMKÜN

Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması gerekiyor. Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara ayarlanmasının enerji tüketimini önemli ölçüde artırabileceği, sıcaklık ayarının her 2 derece yükseltilmesiyle enerji faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabileceği hesaplanıyor.

Türkiye'de son yıllarda klima satışlarında belirgin bir yükseliş yaşanırken özellikle yaz aylarında soğutma amaçlı elektrik tüketimi de elektrik talebinin önemli unsurlarından biri haline geldi.

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Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klima kullanımındaki artış, günlük elektrik tüketiminin rekor seviyelere ulaşmasında etkili oluyor. Gelecek yıllarda iklim değişikliğinin etkisi ve hanelerde klima sahipliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu etkinin daha da belirginleşmesi bekleniyor. Bakanlık uzmanları, artan klima kullanımının enerji tüketimine etkisini azaltmanın en kolay yollarından birinin "doğru sıcaklık ayarı" olduğuna dikkati çekiyor.

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Yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması, iç ortam konforunun sağlanması ile enerji tüketiminin azaltılması arasında uygun bir denge oluşturuyor.

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